Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a baka

Jerusalem, Izrael
ID: 34826
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem

O kompleksie

Baka, dereh beit Lehem 49, powyżej autentycznego domu, 2. piętro bez windy, 4 pokoje (mamad), 2 prysznice, 2 toalety, 89 m2, taras soccah 7 m2, dobry stan, jasny, otwarty widok. 3650000 syklów

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

