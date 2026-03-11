Dzielnica mieszkaniowa Panorama sud ouest residence recente

  1. Realting.com
od
$877,800
9
ID: 34306
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem
  • Adres
    HaRechavim, 11

O kompleksie

✨ NOWOŚĆ - MEKOR HAIM ✨W poszukiwanym obszarze Mekor Haim, w pobliżu Baka, kilka minut od centrum handlowego Hadar, w pobliżu zielonej promenady HaMesila Park prowadząc bezpośrednio do Moshava Germanit, i w obliczu sklepów i supermarketów Talpiot. Położony w ostatnim budynku butiku z pięknym lobby i windą w Szabat, odkryj ten piękny apartament 3-pokojowe na 7 piętrze, oferując komfort, światło i wyjątkowe widoki. O powierzchni 66 m2 wnętrza + 4 m2 balkon, apartament cieszy się południową orientację zwróconą w stronę, gwarantując absolutną jasność przez cały dzień. Salon, kąpany w świetle, otwiera się na balkon z panoramicznym widokiem na góry, bez przeszkód, spektakularny widok. W pełni zmodernizowana kuchnia jest sprzedawana wyposażone: ✔️ Piekarnik ✔️ Piec gazowy ✔️ Dwa zlewy ✔️ Pralka ✔️ Suszarka Apartament obejmuje również: • Mamad (silny pokój) • Nowoczesna łazienka z prysznicem • Ogrzewanie naziemne • Centralna klimatyzacja Nieruchomość jest sprzedawana z podziemnym parkingiem i prywatną piwnicą, dodatkowy bardzo poszukiwany komfort. ?? Jasny, funkcjonalny i idealnie usytuowany pod klucz apartament. ?? Proponowane w doskonałej cenie dla sektora. U stóp przyszłej linii Tramwaya!

