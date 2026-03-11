  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite

Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite

Ramat Gan, Izrael
$1,08M
8
ID: 34295
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasteczko
    Ramat Gan
  • Adres
    Rokah, 121 b Ramat Gan Tennis Club

O kompleksie

Ramat Gan - Mieszkalne serce Grand Tel- Aviv Zaledwie kilka minut od Tel Awiwu miasto Ramat Gan uosabia doskonałą równowagę pomiędzy nowoczesnością, naturą i jakością życia. Jest to uprzywilejowany cel zarówno dla rodzin, jak i inwestorów, oferujący ciche środowisko mieszkalne w bezpośrednim sąsiedztwie centrum gospodarczego Izraela. Ramat Gan jest siedzibą największej dzielnicy biznesowej w kraju, Tel Aviv Stock Exchange (Boursea District), gdzie znajdują się główne banki, firmy ubezpieczeniowe i międzynarodowe wieże biznesowe. Miasto rozwija się, napędzane przez liczne projekty odnowy miejskiej (Tama 38, Pinoui Binoui) i high-end rezydencje. Dzięki swoim hojnym, zielonym przestrzeniom, takim jak Ramat Gan National Park, nowoczesnej infrastrukturze oraz bezpośredniemu połączeniu z głównymi osiami (Ayalon, Route 4, Route 6, Red Tramway), miasto oferuje idealne warunki do życia dla osób poszukujących komfortu, bliskości i rentowności. PROJEKT - UZIEL 13- 15 Położony w samym sercu spokojnej i centralnej dzielnicy Ramat Gan, Uziel 13- 15 to wyjątkowy projekt mieszkaniowy opracowany przez Kardana Nadlana, jednego z największych deweloperów Izraela. Program ten składa się z luksusowej wieży i dwóch budynków butikowych, łączących nowoczesny design, hojne tomy i high-end wykończenia. Apartamenty od 2 do 5 pokoi, jak również minipenthouses i penthouses, wyposażone są w duże tarasy z otwartym widokiem na Gush Dan. Dzięki strategicznej lokalizacji projekt ma bezpośredni dostęp do tramwaju i głównych dróg łączących Tel- Awiw, Givatayim i Petah Tikva. WZMOCNIENIE PROJEKTU • Centralna i spokojna lokalizacja w sercu Ramat Gan • Natychmiastowa bliskość tramwajów i głównych osi • Nowoczesna architektura i nowoczesny design (drewno i zieleń) • Projektowanie lobby, wyposażona siłownia i luksusowe wykończenia • Otwarty widok na Gush Dan • Jasne apartamenty z dużymi tarasami • Specyfikacje techniczne wysokiego poziomu WARUNKI PŁATNOŚCI • 20% przy podpisywaniu umowy • 80% cztery miesiące przed dostawą • Bez alawatu kablańskiego (promotor pożyczek) • Ramka indeksująca: 3% rocznie łącznie, wspierane przez promotora

Lokalizacja na mapie

Ramat Gan, Izrael
