  2. Izrael
  3. Bat Jam
  4. Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam

Bat Jam, Izrael
od
$1,26M
;
6
ID: 34416
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam
  • Adres
    Mivtsa Sinai, 29 BeEngcoil

O kompleksie

Przeniesienie
Français Français
W samym sercu Bat- Yam, Mivtza Sinai Street, projekt oferuje dwa zielone budynki mieszkalne (Green Building). Przestronne i nowoczesne apartamenty oferują komfort, innowacje i samopoczucie, w pobliżu wszystkich udogodnień. Projekt opiera się na silnych wartościach: jakości, profesjonalizmu, niezawodności, trwałości i usług. Każdy szczegół ma zapewnić lepsze życie - bezpieczniejsze, zdrowsze i przyjemniejsze - z akompaniamentem od projektowania do kluczowej dostawy. 2 budynki z 13 piętrami 134 apartamenty 5 poziomów parkowania i piwnic 2 przedszkola Wspólne przestrzenie publiczne promujące życie społeczne dla mieszkańców Projektowanie wind Planowanie i wdrażanie Hadar Budynki zbudowane zgodnie z zielonym standardem budowlanym (5281) - 3 gwiazdki Imponująca konstrukcja zewnętrzna z nowoczesną architekturą Widok na morze z wysokich pięter Zielona przestrzeń pod budynkami Tylko 10 minut jazdy od morza Linia 20 Autobusy 2 tempo Niedaleko linii metra Ścieżka rowerowa u podnóża budynku

Lokalizacja na mapie

Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
