  4. Dzielnica mieszkaniowa Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595

Jerusalem, Izrael
od
$1,13M
;
12
ID: 34802
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem

O kompleksie

Żyj bezpiecznie, swobodnie, w ciepłym i eleganckim otoczeniu. Ta rezydencja została zaprojektowana dla tych, którzy chcą zachować pełną autonomię, jednocześnie ciesząc się bezpiecznym, przyjaznym i wysokiej klasy środowiskiem. Bezwzględne bezpieczeństwo - codzienna spokój 24 / 7 ochrona ze stałą ochroną Kontrolowany dostęp i ciche środowisko mieszkalne Pocieszające ramy dla ciebie i twoich bliskich, bez kompromisu w sprawie twojej niezależności Prawdziwe życie w sąsiedztwie, przyjazne i ciepłe Luksusowe lobby, miejsce spotkań i wymiany Synagoga w rezydencji, wspierająca więzi społeczne Humanitarne rezydencje, idealne do tworzenia relacji przy jednoczesnym poszanowaniu prywatności wszystkich Całkowita autonomia, w domu, na zawsze Apartamenty od 2 do 5 pokoi, z balkonem lub dużym tarasem Nieruchomość zarejestrowana w Tabou: jesteś w pełni własnością obiektu Brak obowiązku usługowego: swobodnie wybrać to, czego potrzebujesz, kiedy chcesz A la carte service, zgodnie z twoimi życzeniami Restauracja Sala sportowa Usługi w zakresie opieki medycznej i wsparcia ➡️ Pozostajecie niezależni, z rozwiązaniami na wyciągnięcie ręki Idealna lokalizacja Sklepy i obiekty w pobliżu Zaledwie 20 minut od centrum Jerozolimy Obniżone opłaty za kondominium, rzadka korzyść dla rezydencji tej pozycji Doskonałe połączenie bezpieczeństwa, konwiwizmu, komfortu i wolności. Miejsce życia zaprojektowane na dziś i na przyszłość.

Lokalizacja na mapie

Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
