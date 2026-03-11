  1. Realting.com
  Izrael
  Tel-Awiw
  Dzielnica mieszkaniowa Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur

Dzielnica mieszkaniowa Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,88M
;
10
ID: 34206
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Dizengoff, 7

O kompleksie

Français
Nowy do sprzedaży wyłącznie 7 Dizengoff Street Blisko Habima Square i Rothschild Boulevard, w samym sercu miasta Blisko tramwajów Duży przestronny apartament Około 110 m2 4,5 pokoi w tym apartament z łazienką (Możliwość łatwego tworzenia 5 przestronnych pokoi) Przyjemny słoneczny taras o powierzchni 2 m2 dostępny z jednej z sypialni z tyłu. Pierwsze piętro z windą Fasada Potrójna ekspozycja Regularne parkowanie na tabu Budynek ze schroniskiem!

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Jam, Izrael
od
$1,78M
Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse incroyable de 5 pieces dans le prestigieux projet viva a hadera
Hadera, Izrael
od
$954,608
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire en bord de mer a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$391,875
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Jam, Izrael
od
$1,09M
Dzielnica mieszkaniowa Au centre bonne occasion renove
Netanya, Izrael
od
$613,206
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$909,150
3 pokoje na sprzedaż w uroczym budynku znajduje się w samym sercu duszpasterskiej atmosfery Jerozolimy i tylko kilka minut spacerem od Baka. Blisko wszystkiego: szkoły, synagogi, centra kulturalne i rozrywkowe oraz oczywiście stare miasto. W budynku znajduje się winda i wszystkie apartamenty…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Dzielnica mieszkaniowa Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Dzielnica mieszkaniowa Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Dzielnica mieszkaniowa Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Dzielnica mieszkaniowa Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Dzielnica mieszkaniowa Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Hajfa, Izrael
od
$818,795
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
Specjalna oferta na uruchomienie: zapłacić 400,000 obecnie, a reszta - zgodnie ze specjalnym planem bliżej osady, i bez odniesienia do indeksu. Liczba mieszkań i czas trwania działania są ograniczone.O projekcieZamknięta dzielnica butikowa na skrzyżowaniu Shoshanat ha- Carmel × ha- Ilanot × …
Agencja
Invest Cafe
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse a vendre a netania
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse a vendre a netania
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse a vendre a netania
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse a vendre a netania
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse a vendre a netania
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse a vendre a netania
Netanya, Izrael
od
$1,10M
DLA SPRZEDAŻY - PENTHOUSE IN NETANYA Piękny penthouse położony w samym sercu Netanya, zaledwie 5 minut spacerem od Kikar i plaży. Powierzchnia: 175 m2 5 sztuk 4 toalety 3 łazienki Balkon + duży taras Apartament rodzicielski Mamad (sejf) 2 miejsca parkingowe 8. piętro Jasny, przestronny i …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
