  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion clair endroit calme

Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion clair endroit calme

Jerozolima, Izrael
od
$1,13M
;
6
Zostawić wniosek
ID: 34667
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    Degel Reuven, 9

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Wyjątkowość - jasne i przestronne mieszkanie! Baron Hirsch, Kiryat Mosze, Jerozolima ✨ Dziewięć, dziewięć, dziewięć! ✨Na sprzedaż: piękny apartament 5-pokojowy, po rozszerzeniu TAMA 38. Powierzchnia: 93 m2 brutto + taras Sukkah Jasny apartament z 3 wystawami Przestronne i dobrze ułożone Spokojna i przyjemna okolica Winda. Rzadkie dobro w spokojnym otoczeniu! Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji i wizyty.

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Villa de reve a ashdod en 1ere ligne face a la mer
Aszdod, Izrael
od
$3,14M
Dzielnica mieszkaniowa Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$3,76M
Dzielnica mieszkaniowa Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Aszkelon, Izrael
od
$739,860
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,66M
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Netanya, Izrael
od
$1,21M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion clair endroit calme
Jerozolima, Izrael
od
$1,13M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Residence zamenhof complexe prive de luxe
Dzielnica mieszkaniowa Residence zamenhof complexe prive de luxe
Dzielnica mieszkaniowa Residence zamenhof complexe prive de luxe
Dzielnica mieszkaniowa Residence zamenhof complexe prive de luxe
Dzielnica mieszkaniowa Residence zamenhof complexe prive de luxe
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Residence zamenhof complexe prive de luxe
Dzielnica mieszkaniowa Residence zamenhof complexe prive de luxe
Herzliya, Izrael
od
$16,46M
Rezydencja Zamenhof jest niezwykłą własnością, która uosabia prywatność, luksus i komfort na najwyższym poziomie. Położony w spokojnej i duszpasterskiej okolicy Herzliya B, w pobliżu prestiżowego Kfar Shmaryahu, cieszy się uprzywilejowaną lokalizacją w jednym z najbardziej popularnych obszar…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique rdj avec 3 unites independantes
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique rdj avec 3 unites independantes
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique rdj avec 3 unites independantes
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique rdj avec 3 unites independantes
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique rdj avec 3 unites independantes
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Magnifique rdj avec 3 unites independantes
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique rdj avec 3 unites independantes
Jerozolima, Izrael
od
$2,23M
Mały budynek tylko 3 właścicieli. Apartament 4 pokoje 110m2 + 150m2 taras / oficjalny ogród. Piękny salon, otwarta kuchnia, 3 sypialnie w tym sypialnia (mamad), 2 łazienki, Klimatyzacja, 3 kierunki. + 3 niezależne jednostki wynajęte 10.000sh, z możliwością przyłączenia ich do mieszkania scho…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$2,04M
Na sprzedaż - Przestronna willa w dzielnicy Neve Hof, Rishon LeZion Idealna lokalizacja, blisko morza. Unikalny obiekt z ogrodem i prywatnym basenem, idealny do życia, inwestowania lub jako foot- to- ziemi. Rzadkie na rynku i szybko chwytać. Charakterystyka właściwości: • 5 głównych pokoi …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się