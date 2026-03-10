  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszkelon
  4. Dzielnica mieszkaniowa Rdj 4 p

Dzielnica mieszkaniowa Rdj 4 p

Aszkelon, Izrael
od
$674,025
;
10
Zostawić wniosek
ID: 34779
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon
  • Adres
    Emek HaEla, 31 brbwr

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
rdj 4 p z przestronnym ogrodem na zachód mały budynek 4 piętra

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv rue ranak a deux pas de la plage gordon
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,72M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Netanja, Izrael
od
$896,610
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Jerusalem, Izrael
od
$893,475
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Jerozolima, Izrael
od
$1,94M
Dzielnica mieszkaniowa Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach
Herzliya, Izrael
od
$7,52M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Rdj 4 p
Aszkelon, Izrael
od
$674,025
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,52M
W samym sercu Tel Awiwu, w pobliżu teatru, w pobliżu Kikar Hamedina i Yarkon Park. Oto bardzo piękny projekt oferujący luksusowe usługi wewnętrzne i zewnętrzne, z wyborem mieszkania z 2 pokoi do penthouse. z widokiem na morze
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$909,150
3 pokoje na sprzedaż w uroczym budynku znajduje się w samym sercu duszpasterskiej atmosfery Jerozolimy i tylko kilka minut spacerem od Baka. Blisko wszystkiego: szkoły, synagogi, centra kulturalne i rozrywkowe oraz oczywiście stare miasto. W budynku znajduje się winda i wszystkie apartamenty…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Or Akiva, Izrael
od
$1,25M
BZH Francuskojęzyczny departament RE / MAX Hadera i okolic prezentuje prestiżowy projekt nieruchomości w Or Akiva, w poszukiwanej dzielnicy mieszkalnej "Or Yam". Położony obok Cezarei, zaledwie kilka minut od Hadera, miasto Or Akiva cieszy się strategiczną lokalizacją łączącą spokój, dostę…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się