  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Netanya
  4. Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf

Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf

Netanya, Izrael
od
$1,07M
;
8
Zostawić wniosek
ID: 34253
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    HaSharon Subdistrict
  • Miasto
    Netanya
  • Adres
    Ussishkin, 19

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Mardoche khayat zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych projektów mieszkaniowych w Netanya. Projekt Ussishkine 12 to budynek butikowy strategicznie położony 3 minuty spacerem od słynnego kikar i 4 minuty od plaży W jednej z najbardziej pożądanych ulic w mieście Charakterystyka projektu Projekt obejmuje 25 apartamentów od 3 do 5 pokoi oraz apartament. Pokrycie zewnętrzne kamienia naturalnego Trzy apartamenty na piętro Budynek będzie wyposażony w podwójne lobby o wysokości sufitu 6 metrów i zaprojektowany przez architekta 2 windy, w tym chabbatic Podziemny parking Dostawa w ciągu 30 miesięcy Gwarancja bankowa Charakterystyka apartamentu Na podłodze jest cały dom 80x80 Centralna klimatyzacja Jakość mebli łazienkowych Zawór marki Grohe Jakość drzwi wewnętrznych Kuchnia dostosowana Magazyny elektryczne w całym domu

Lokalizacja na mapie

Netanya, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement renove avec des prestations haut de gamme
Jerozolima, Izrael
od
$1,43M
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,38M
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,52M
Dzielnica mieszkaniowa Jerusalem mamilla david village
Jerozolima, Izrael
od
$4,15M
Dzielnica mieszkaniowa A stunning villa
Jerozolima, Izrael
od
$5,58M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Netanya, Izrael
od
$1,07M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a jerusalem
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$4,389
Herzog 21 Kiryat Shmuel, początek Rehavii 6. piętro Winda 3 pokojowe mieszkanie Łazienka z prysznicem Balkon z oszałamiającymi widokami Prywatny dach z kuchnią na świeżym powietrzu, jacuzzi i spektakularny widok Zabezpieczony pokój (Mamad) W pełni umeblowane Projekt architektoniczny
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$1,10M
Nowy projekt w Holyland Jerozolima, położony w 30-piętrowym budynku, w pobliżu Bayit Vegan i Ramat Sharet i 5 minut od Malha Canyon i drogi prowadzącej do całej Jerozolimy Luksusowe lobby z 4 windami, strażnikiem i siłownią,. Parking i piwnica dla każdego mieszkania Wejście w 2027 r. Od 3 …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Dzielnica mieszkaniowa Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Dzielnica mieszkaniowa Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Dzielnica mieszkaniowa Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Dzielnica mieszkaniowa Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Dzielnica mieszkaniowa Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,98M
JEDNOLITY APARTAMENT JARDINA Z PISKINĄ I PARKINĄ • 3 sztuki • 2 sypialnie • 1 garderoba • 1 łazienka, 1 toaleta • W pełni umeblowane • 90 m2 + 100 m2 • Prywatny ogród z basenem • Parking prywatny Miejsce Habima / Boulevard Rothschild Cena: 9,500,000 IL Skontaktuj się z nami, aby uzyskać w…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się