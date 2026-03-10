Dzielnica mieszkaniowa A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf

  1. Realting.com
Eilat, Izrael
$830,775
ID: 34725
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Beersheba Subdistrict
  • Miasto
    Eilat
  • Adres
    Gan Binyamin

O kompleksie

DLA SPRZEDAŻY - Piękne urządzone mieszkanie w EiLAT - Golf Residence W najpiękniejszej rezydencji Eilat, w samym sercu ekskluzywnego kompleksu z basenem, łaźnią, barbecue, synagogą i całodobowym opiekunem, odkryj ten wspaniały apartament o powierzchni 128 m2 z tarasem 15 m2 z widokiem na morze. Położony na 5 piętrze z 2 windami, w tym jeden z Shabbat. W pełni klimatyzowany, z Mamad i prywatny parking. Plus: ten apartament jest w pełni umeblowany i gustownie wyposażony. Odłóżcie torby. Powierzchnia: 128 m2 Taras: 15 m2 z widokiem na morze Cena: 2.650.000 szekle Rzadka nieruchomość w luksusowej rezydencji, idealna do głównej rezydencji, inwestycji wtórnych lub wynajmu. Aby uzyskać więcej informacji lub zorganizować wizytę, skontaktuj się z nami.

Lokalizacja na mapie

Eilat, Izrael
