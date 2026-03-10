  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Dans un bel immeuble

Dzielnica mieszkaniowa Dans un bel immeuble

Jerozolima, Izrael
od
$1,21M
;
10
Zostawić wniosek
ID: 34874
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    HaNeviim, 31

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
W centrum HaNevi 'im. Idealny budynek butikowy dla inwestycji (wynajęte 10 000 szekli) lub mieszka tam. 3 pokoje, 70 m2, 3 piętro z windą, balkon 10 m2. Parkowanie.

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Aszdod, Izrael
od
$717,915
Dzielnica mieszkaniowa Prix en baisse
Jerozolima, Izrael
od
$655,215
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer
Bat Jam, Izrael
od
$850,526
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek 2 pieces rue molcho tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,19M
Dzielnica mieszkaniowa Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,19M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Dans un bel immeuble
Jerozolima, Izrael
od
$1,21M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de reve
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de reve
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de reve
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de reve
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de reve
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de reve
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de reve
Jerusalem, Izrael
od
$1,59M
Harriet, Shlav Guimel, Bardzo ładny budynek jakości, 2 winda w tym szabat, na 8. piętrze. Katalog apartament, unikalny, niezwykle dobrze urządzone i gustownie. 173 m2 netto na jednej tacy, 6 pokoi, wysokość sufitu 3 m, jasne, 4 orientacje, bardzo przestronny salon w kuchni, wspaniały taras 8…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2
Dzielnica mieszkaniowa A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2
Dzielnica mieszkaniowa A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2
Dzielnica mieszkaniowa A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2
Dzielnica mieszkaniowa A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2
Dzielnica mieszkaniowa A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2
Jerozolima, Izrael
od
$1,19M
Apartament 3 pokoje, 71 m2, całkowicie odnowione - Położony w strategicznej lokalizacji między ulicami króla Jerzego i Bezalla, w miejscu spotkań Rehavia i Nahlaot dzielnic, i krótki spacer od Mahane Yehuda Market. Taras 7 m2, na 4 piętrze z windą. Bardzo jasne mieszkanie, w tym apartament r…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Dzielnica mieszkaniowa Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Dzielnica mieszkaniowa Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Dzielnica mieszkaniowa Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Dzielnica mieszkaniowa Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Dzielnica mieszkaniowa Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,07M
DLA SPRZEDAŻY - 2 CZĘŚCI - AMERYKAŃSKA KOLONIA - TEL- AVIV Apartament 50 m2 + taras 7 m2, w nowym budynku o wysokim poziomie Położony na 1 piętrze, w absolutnym spokoju, duchowa wioska w środku miasta Jasny salon z otwartą kuchnią Przestronny pokój (Mamad included) Pieszo: Alma beach, Jaf…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się