Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,85M
;
10
ID: 34212
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Yehuda HaLevi, 94

O kompleksie

Français Français
W sercu miasta Dziewięć i wyłączność Yehuda Halevi 94 - Nowy i wyjątkowy budynek 4 piękne nowe pokoje z windą i mamad Parking Taras słoneczny Zależność / karierowicz Mieszkanie znajduje się z tyłu, cicho! 4 pokoje o powierzchni 93 m2 + słoneczny taras o powierzchni 10 m2 3. piętro z windą Orientacja na południe / wschód

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

