  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa 2 pieces haneviim centre ville

Dzielnica mieszkaniowa 2 pieces haneviim centre ville

Jerozolima, Izrael
$899,745
5
ID: 34757
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    HaNeviim, 29

O kompleksie

Haneviim 44 2 pokoje 50 m2 Soccah Terrace 2. piętro z windą Parking

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna

Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,52M
Yedidia Frankel Project 40 Budynek sklasyfikowany tylko tam, gdzie elewacja zostanie zresocjalizowana (reszta będzie nową budowlą) zlokalizowany przy Herzl 82 Yedidia Frankel w nowym VIBE w Tel Awiwie w sercu tętniącej życiem florenckiej dzielnicy 6 piętrowy projekt sklepu Na sprzedaż 2 sk…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Tel-Awiw, Izrael
od
$956,175
Wspaniały apartament 2-pokojowy, zaprojektowany przez architekta, z parkingiem i magazynem w bardzo poszukiwanym projekcie Four Florentine, w atrakcyjnej cenie. Lokalizacja: - 5 minut od Neve Tzedek - 5 minut od Rothschild Street i HaMasila Park - Pchły rynek i więcej. Charakterystyka: - P…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Jerusalem, Izrael
od
$1,31M
W samym sercu dzielnicy Baka, ulicy Mekor Chaim. Apartament 4 szt. 100 m2 w wysokim budynku stojącym, 1 piętro z balkonem i windą, w tym parking i piwnica
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
