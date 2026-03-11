  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking

Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,36M
10
ID: 34211
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Fishman Maimon, 8

O kompleksie

Français Français
Na sprzedaż wyłącznie: nowy apartament 14, Fishman Maimon Street Cicha i prestiżowa ulica nowej północy, blisko placu Rabin, szkoły, żłobki oraz ośrodki kulturalne i rekreacyjne. W nowym budynku (dostawa planowana na 2024 r.), projekt firmy Krinsky Gottlieb. Przestronne 3 pokojowe mieszkanie Na trzecim piętrze, jasne i dobrze ułożone 70 m2 powierzchni mieszkalnej + taras słoneczny o powierzchni 14 m2 1 łazienka i 2 toalety Parking w piwnicy Piwnica 5 m2

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
