  2. Izrael
  3. Rosh Pina
  4. Dzielnica mieszkaniowa Un hotel boutique prestigieux et en activite au coeur de rosh pinna

Rosh Pina, Izrael
$7,84M
13
ID: 34307
Data aktualizacji: 10.03.2026

    Izrael
    Dystrykt Północny
    Poddystrykt Safed
    Rosh Pina
    Maale Gai Oni

Villa Tehila to charakterystyczny i w pełni operacyjny hotel butikowy Gallic, usytuowany w samym sercu historycznej wioski Rosh Pina, jednej z najbardziej popularnych i czarujących miejsc w północnym Izraelu. Nieruchomość łączy w sobie intymne i romantyczne doświadczenie gościnność z udowodnionym potencjałem handlowym, w duszpasterskim otoczeniu Gallian krajobrazów, bujnej zieleni i wyjątkowej spokoju. Hotel rozciąga się na około 978 metrów kwadratowych przestrzeni zbudowanej na przestronnej powierzchni około 3200 metrów kwadratowych. Zawiera 14 starannie zaprojektowane apartamenty, jak również centralny budynek, który jest sercem doświadczenia klienta. Układ i koncepcja nieruchomości są głównie odpowiednie dla par, z silnym naciskiem na prywatność i wysoki standard sklepu gościnnego. Obszary publiczne obejmują przytulne lobby z unikalną atmosferą Galilejską, wspólne patio, podgrzewany basen, jacuzzi i spa, pokoje leczenia, pub i klub, restauracja i kawiarnia bar, a także prywatny parking dla gości. Obiekt jest w pełni umeblowany i wyposażony, składający się z około 15 łazienek i 15 toalet gościnnych. Villa Tequila pracuje jako stały i dobrze znany hotel butikowy, ciesząc się doskonałą reputacją i lojalną klientelę. Jest to rzadka okazja do nabycia wysokiej klasy nieruchomości turystycznej z odrębną tożsamością, trwającymi operacjami i uprzywilejowaną lokalizacją w jednym z najbardziej pożądanych i jakościowych regionów turystycznych Izraela.

Rosh Pina, Izrael
