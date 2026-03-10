  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszkelon
  4. Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion a ne pas manquer

Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion a ne pas manquer

Aszkelon, Izrael
od
$529,815
;
9
Zostawić wniosek
ID: 34783
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
nowe mieszkanie, ładny biznes

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa 35 pieces a tel aviv proche de la plage et du parc ayarkon
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,04M
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,29M
Dzielnica mieszkaniowa Balcon sur la mer
Aszdod, Izrael
od
$705,375
Dzielnica mieszkaniowa Cottage aquarelle ganim b
Eilat, Izrael
od
$1,21M
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion
Aszkelon, Izrael
od
$438,900
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion a ne pas manquer
Aszkelon, Izrael
od
$529,815
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$1,25M
Mardochee Khayat zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych projektów mieszkaniowych w Netanya. Szukasz 9 projektu netanya Ten piękny projekt jest dla ciebie Projekt Momento to luksusowy kompleks łączący dom i sklep strategicznie położony mniej niż 3 minuty spacerem od słynnego kikar i 4 mi…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A 50 metres du lac
Dzielnica mieszkaniowa A 50 metres du lac
Dzielnica mieszkaniowa A 50 metres du lac
Dzielnica mieszkaniowa A 50 metres du lac
Dzielnica mieszkaniowa A 50 metres du lac
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A 50 metres du lac
Dzielnica mieszkaniowa A 50 metres du lac
Aszkelon, Izrael
od
$561,165
w obszarze agamim 50 metrów od jeziora, w pięknym budynku niedawno apartament 4 pokoje przestronne i zainwestowane w sąsiednią piwnicę,
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Raanana, Izrael
od
$1,03M
Piękny apartament o powierzchni 118 m2 i 9 m2 taras. parking. orientacje Południe / Zachód bardzo słoneczne. Zamknąć szkołę. Dziewięć nigdy nie żyje. Ciekawa cena, gorsza od chodzenia po pięknej powierzchni. Bardzo duży salon. 2 łazienki. Widok na dekorację parku
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się