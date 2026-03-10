Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces lumineux avec balcon et vue degagee ideal emplacement

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Apartament 4 jasne pokoje z balkonem i otwartym widokiem
Wspaniały 4 pokojowy apartament położony na 6 piętrze, oferuje przestronne wnętrze 101,5 m2 i balkon 12 m2, idealny do korzystania z zewnątrz i naturalnego światła.
Charakterystyka:
Powierzchnia wnętrza: 101,5 m2
Balkon: 12 m2
Trzy komfortowe pokoje
Dwie nowoczesne łazienki
Dwa WC
Liczba miejsc parkingowych
Nowy budynek z już rozpoczętymi pracami
Środowisko i bliskość:
Kilka minut od morza
Blisko wszystkich sklepów, supermarketów i podstawowych usług
Łatwy dostęp do transportu publicznego
Szkoły i udogodnienia dla dzieci w pobliżu
Żyjący obszar miejski, idealny do spacerów i relaksu
Netanya, Izrael
