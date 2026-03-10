  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Netanya
  4. Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces lumineux avec balcon et vue degagee ideal emplacement

Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces lumineux avec balcon et vue degagee ideal emplacement

Netanya, Izrael
od
$1,11M
;
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces lumineux avec balcon et vue degagee ideal emplacement
1
Zostawić wniosek
ID: 34908
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    HaSharon Subdistrict
  • Miasto
    Netanya
  • Adres
    Kikar HaAtzmaut, 11

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Apartament 4 jasne pokoje z balkonem i otwartym widokiem Wspaniały 4 pokojowy apartament położony na 6 piętrze, oferuje przestronne wnętrze 101,5 m2 i balkon 12 m2, idealny do korzystania z zewnątrz i naturalnego światła. Charakterystyka: Powierzchnia wnętrza: 101,5 m2 Balkon: 12 m2 Trzy komfortowe pokoje Dwie nowoczesne łazienki Dwa WC Liczba miejsc parkingowych Nowy budynek z już rozpoczętymi pracami Środowisko i bliskość: Kilka minut od morza Blisko wszystkich sklepów, supermarketów i podstawowych usług Łatwy dostęp do transportu publicznego Szkoły i udogodnienia dla dzieci w pobliżu Żyjący obszar miejski, idealny do spacerów i relaksu

Lokalizacja na mapie

Netanya, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel luxueux rare
Tel-Awiw, Izrael
od
$6,90M
Dzielnica mieszkaniowa Special investisseur
Aszkelon, Izrael
od
$385,605
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,60M
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,52M
Dzielnica mieszkaniowa Un appartement familial lumineux a louer au coeur de mekor baruch jerusalem immobilier 026786595
Jerozolima, Izrael
od
$4,389
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces lumineux avec balcon et vue degagee ideal emplacement
Netanya, Izrael
od
$1,11M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,41M
Apartament 83 m2, bardzo dobrze położony ulica Shalom Aleichem, w pobliżu Bofrachehov. Poszukiwany w centrum miejscowości, w pobliżu plaży, sklepów i kawiarni. Stare 3 pokoje przekształcone w 2 pokoje, z bardzo dużym salonem ducha poddasza. Hojne objętości i dystrybucja płynów, idealne dla …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,84M
W samym sercu Tel Awiwu, w pobliżu teatru, w pobliżu Kikar Hamedina i Yarkon Park. Oto bardzo piękny projekt oferujący luksusowe usługi wewnętrzne i zewnętrzne, z wyborem mieszkania z 2 pokoi do penthouse. z widokiem na morze
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf
Jerozolima, Izrael
od
$2,04M
Podniosły penthouse 170m2 i 44m2 tarasu, na 17 piętrze nowoczesnego i prestiżowego budynku na granicy między Bet Veigan i Kyriat hayevel, strategiczna lokalizacja 2 kroki od wszystkich ta wyjątkowa właściwość, uwiedzie Cię swoimi tomami, naturalnym światłem i panoramicznym widokiem. Zawiera …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się