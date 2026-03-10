Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces lumineux avec balcon et vue degagee ideal emplacement

Apartament 4 jasne pokoje z balkonem i otwartym widokiem Wspaniały 4 pokojowy apartament położony na 6 piętrze, oferuje przestronne wnętrze 101,5 m2 i balkon 12 m2, idealny do korzystania z zewnątrz i naturalnego światła. Charakterystyka: Powierzchnia wnętrza: 101,5 m2 Balkon: 12 m2 Trzy komfortowe pokoje Dwie nowoczesne łazienki Dwa WC Liczba miejsc parkingowych Nowy budynek z już rozpoczętymi pracami Środowisko i bliskość: Kilka minut od morza Blisko wszystkich sklepów, supermarketów i podstawowych usług Łatwy dostęp do transportu publicznego Szkoły i udogodnienia dla dzieci w pobliżu Żyjący obszar miejski, idealny do spacerów i relaksu