Dzielnica mieszkaniowa Penthouse a vendre a netania

Netanya, Izrael
od
$1,10M
;
5
ID: 34797
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    HaSharon Subdistrict
  • Miasto
    Netanya
  • Adres
    Kikar HaAtzmaut, 11

O kompleksie

DLA SPRZEDAŻY - PENTHOUSE IN NETANYA Piękny penthouse położony w samym sercu Netanya, zaledwie 5 minut spacerem od Kikar i plaży. Powierzchnia: 175 m2 5 sztuk 4 toalety 3 łazienki Balkon + duży taras Apartament rodzicielski Mamad (sejf) 2 miejsca parkingowe 8. piętro Jasny, przestronny i idealnie położony apartament. Rita: 0545464082

Lokalizacja na mapie

Netanya, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
