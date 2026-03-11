  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Residence de luxe dans la tour frishman

Dzielnica mieszkaniowa Residence de luxe dans la tour frishman

Tel-Awiw, Izrael
od
$4,67M
;
9
Zostawić wniosek
ID: 34068
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Frishman, 37

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Ten elegancki apartament położony jest w samym sercu Tel Awiwu i jest dostępny na sprzedaż w słynnej wieży Frishman, jednym z najpopularniejszych w mieście adresów mieszkalnych. Znajduje się na 6 piętrze wieży 28-piętrowej, apartament rozciąga się około 160 metrów kwadratowych i oferuje północną i zachodnią ekspozycję, zapewniając obfite naturalne światło i niezakłócone widoki na miasto. Rezydencja jest starannie zaprojektowany, aby połączyć komfort i funkcjonalność, składający się z trzech sypialni, w tym przestronny apartament główny, bezpieczny pokój (Mamad) obecnie używany jako pokój usługowy, duży salon i jadalnia, a także w pełni wyposażona kuchnia. Mieszkanie jest oferowane umeblowane. Dodatkowe funkcje obejmują dwie pełne łazienki i dwa prywatne miejsca parkingowe. Frishman Tower oferuje prawdziwie luksusowy styl życia z całodobową ochroną i obsługą concierge, basenem tylko dla rezydentów, w pełni wyposażonym centrum fitness, halą wejścia projektowego z dziełami sztuki i prywatnym salonem dla mieszkańców, idealnym na spotkania lub przyjęcia. W odległości krótkiego spaceru od Morza Śródziemnego, kawiarni, miejsc kulturalnych i tętniącego życiem stylu życia centrum Tel Awiwu, nieruchomość ta stanowi rzadką okazję do uzyskania eleganckiej, bezpiecznej i łatwej do utrzymania rezydencji w jednym z najbardziej popularnych miejsc miejskich Izraela. Nie wahaj się skontaktować z nami więcej szczegółów.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Ttres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Aszkelon, Izrael
od
$432,630
Dzielnica mieszkaniowa Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Aszkelon, Izrael
od
$611,325
Dzielnica mieszkaniowa Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,61M
Dzielnica mieszkaniowa Opportunite a hertzilya investissement
Ramat HaSharon, Izrael
od
$924,825
Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf 4 pieces avec terrasse proche du dizengoff center
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,16M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Residence de luxe dans la tour frishman
Tel-Awiw, Izrael
od
$4,67M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$915,420
Mardochee Khayat zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych projektów mieszkaniowych w Netanya. Projekt znajduje się w dzielnicy połączenia przed Kiriat Hasharon Bliski nowy dostęp do autostrady 2 (Tel Aviv / Hajfa) Nevo Hasharon Projekt znajduje się w pobliżu kraju Elystour, Synagoga, Supe…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartements a vendre a tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartements a vendre a tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartements a vendre a tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartements a vendre a tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,25M
Piękne nowe apartamenty, 5 sztuk 127 m2. . Windy . Taras 12 m2. . Otwórz widok . Prywatny parking. . Klimatyzacja 10 minut spacerem od tramwaju
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Netanya, Izrael
od
$1,82M
Wielki potencjał. 124 m2 według arnony. Taras. Parking Duplex 4,5 sztuk, w tym ssak Pełny widok na morze oszałamiające
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się