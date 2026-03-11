Dzielnica mieszkaniowa Residence de luxe dans la tour frishman

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Ten elegancki apartament położony jest w samym sercu Tel Awiwu i jest dostępny na sprzedaż w słynnej wieży Frishman, jednym z najpopularniejszych w mieście adresów mieszkalnych.
Znajduje się na 6 piętrze wieży 28-piętrowej, apartament rozciąga się około 160 metrów kwadratowych i oferuje północną i zachodnią ekspozycję, zapewniając obfite naturalne światło i niezakłócone widoki na miasto. Rezydencja jest starannie zaprojektowany, aby połączyć komfort i funkcjonalność, składający się z trzech sypialni, w tym przestronny apartament główny, bezpieczny pokój (Mamad) obecnie używany jako pokój usługowy, duży salon i jadalnia, a także w pełni wyposażona kuchnia. Mieszkanie jest oferowane umeblowane.
Dodatkowe funkcje obejmują dwie pełne łazienki i dwa prywatne miejsca parkingowe.
Frishman Tower oferuje prawdziwie luksusowy styl życia z całodobową ochroną i obsługą concierge, basenem tylko dla rezydentów, w pełni wyposażonym centrum fitness, halą wejścia projektowego z dziełami sztuki i prywatnym salonem dla mieszkańców, idealnym na spotkania lub przyjęcia.
W odległości krótkiego spaceru od Morza Śródziemnego, kawiarni, miejsc kulturalnych i tętniącego życiem stylu życia centrum Tel Awiwu, nieruchomość ta stanowi rzadką okazję do uzyskania eleganckiej, bezpiecznej i łatwej do utrzymania rezydencji w jednym z najbardziej popularnych miejsc miejskich Izraela.
Nie wahaj się skontaktować z nami więcej szczegółów.
Tel-Awiw, Izrael
