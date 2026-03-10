  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszkelon
  4. Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire

Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire

Aszkelon, Izrael
od
$501,600
;
10
Zostawić wniosek
ID: 34734
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon
  • Adres
    Exodus

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Neve adarim sąsiedztwo 4 pokoje w nowym budynku przestronne i jasne bardzo dobry produkt do inwestycji lub hapiotat

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Edukacja
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$4,70M
Dzielnica mieszkaniowa Nouveaux bureaux location dans tour tres demandee sur guivat shaoul
Jerozolima, Izrael
od
$3,094
Dzielnica mieszkaniowa Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Givat Shmuel, Izrael
od
$806,949
Dzielnica mieszkaniowa Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$1,25M
Dzielnica mieszkaniowa Belle appartement
Jerusalem, Izrael
od
$2,100
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire
Aszkelon, Izrael
od
$501,600
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Raanana, Izrael
od
$1,16M
Piękna powierzchnia 126 m2 netto. Apartament 4 piętro z tarasem o powierzchni 14 m2. Widok na degage. Odnowiony budynek. Parkowanie. Centrum Raanana. blisko wszystkich Commodits
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Dzielnica mieszkaniowa Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Dzielnica mieszkaniowa Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Dzielnica mieszkaniowa Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Dzielnica mieszkaniowa Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Dzielnica mieszkaniowa Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Hadera, Izrael
od
$1,18M
BZH RE / MAX Hadera by Ra 'hel Benguigui prezentuje wyłącznie, w kategorii "COLLECTION" unikalny apartament, na piechotę do morza! Charakterystyka: - Dwupoziomowy apartament o powierzchni 70 m2 z 3 ekskluzywnymi pokojami z pięknymi materiałami, - Jasny salon z dostępem do dużego terace- wer…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Beit Shemesh, Izrael
od
$1,57M
Nowy projekt na Ramat Bet Shemesh znajduje się między Jerozolimą i centrum kraju Położony obok Ramat Bet Shemesh Do tego projektu jest luksusowy projekt mieszkalny, który obejmuje 3- 4- 5 pokoi i penthouses, z pięknym widokiem na park położony w naturalnym lesie, w pobliżu Materas i wszystki…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się