  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszkelon
  4. Dzielnica mieszkaniowa Un rez de jardin jamais habite

Dzielnica mieszkaniowa Un rez de jardin jamais habite

Aszkelon, Izrael
od
$799,425
;
5
Zostawić wniosek
ID: 34750
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon
  • Adres
    Emek HaEla, 31 brbwr

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Rez ogrodu 5 sztuk Avec Clem centrum nigdy nie przyzwyczaić

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement duplex concu architecturalement a tel aviv nord
Tel-Awiw, Izrael
od
$4,55M
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse rare a har homa avec revenu passif et vue a couper le souffle
Jerusalem, Izrael
od
$1,52M
Dzielnica mieszkaniowa Residence aquarelle ganib b
Eilat, Izrael
od
$1,18M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement a arnona
Jerusalem, Izrael
od
$971,850
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$937,365
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Un rez de jardin jamais habite
Aszkelon, Izrael
od
$799,425
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$1,49M
Mardochee Khayat zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych projektów mieszkaniowych w Netanya. Szukasz 9 projektu netanya Ten piękny projekt jest dla ciebie Ussishkine Up Town Project to strategiczny butikowy budynek położony mniej niż 3 minuty spacerem od słynnego kikar i 4 minuty od plaż…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Herzliya, Izrael
od
$1,25M
Ładne mieszkanie z 5 pokojami. Położony w centrum Hertzylii. Blisko wszystkich komodów. Apartament posiada 2 łazienki z pralnią. (3 toalety) 1 duży salon i nowoczesną kuchnię. Mama. Parking
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Dzielnica mieszkaniowa Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Dzielnica mieszkaniowa Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Dzielnica mieszkaniowa Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Dzielnica mieszkaniowa Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Dzielnica mieszkaniowa Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,77M
W nowym budynku, bardzo ładne mieszkanie o powierzchni 85m2 Składa się z 3 pokoi, 2 sypialnie z mamadem (pokój bezpieczeństwa) Duża łazienka 5. piętro Winda Piękny widok na Bazylea Street Bardzo cicho i bardzo jasno Orientacja południowa Nie przegap
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się