  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite

Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite

Jerozolima, Izrael
od
$1,42M
;
7
Zostawić wniosek
ID: 34301
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Mordecai Khayat prezentuje nowy wyjątkowy projekt w Holyland - Jerozolima Wspaniały widok na miasto Jerozolima Na wzniesionym wzgórzu z widokiem na wspaniałe krajobrazy Jerozolimy, kompleks mieszkalny Holyland, podpisany przez jednego z najlepszych budowniczych Izraela. Ikona projektu architektonicznego, który łączy nowoczesność, elegancję i spokój, w samym sercu środowiska zielonego i niepowtarzalną atmosferę unikalną dla Jerozolimy. Wyłączne środowisko życia Oddychaj głęboko i pozwól się ponieść ponadczasowym urokiem Świętego Miasta. Z jednej strony zapierający dech w piersiach widok panoramiczny; z drugiej, orzeźwiający wiatr i spokój wysokości Holyland. Projekt obejmuje 31piętrową wieżę mieszkalną, jak również dwa budynki butikowe, oferujące wysokiej klasy i funkcjonalne doświadczenie życiowe, przeznaczone do spełnienia oczekiwań rodzin, inwestorów i miłośników Jerozolimy. Idealne i połączone środowisko Kompleks harmonijnie integruje się z istniejącym sąsiedztwem i obejmuje: 6 dunamów parku krajobrazowego z ogrodami rekreacyjnymi Ścieżki piesze i rowerowe Dwie synagogi Bezpośredni dostęp do lekkich pociągów tramwajowych i izraelskich Szybkie połączenie do rozpoczęcia wymiany i autostrady 16 z Jerozolimy do centrum kraju Prawdziwy sojusz między jakością życia miejskiego, przyrodą i społecznością. Usługi i sprzęt Luksusowa hala wejściowa Budynek 31piętrowy Targi biznesowe Punkt bezpieczeństwa 24 / 7 W pełni wyposażona siłownia Typologia apartamentów • 3 pokoje: 81 m2 + 9 m2 balkon • 4 pokoje: 108 m2 + 11m2 balkon • 5 pokoi: 130 m2 + 13 m2 balkon

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Holyland bait vagan jersalem
Jerozolima, Izrael
od
$4,58M
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Aszdod, Izrael
od
$655,215
Dzielnica mieszkaniowa Appartement duplex concu architecturalement a tel aviv nord
Tel-Awiw, Izrael
od
$4,55M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces lumineux au centre de netanya
Netanya, Izrael
od
$717,915
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a mamila
Jerozolima, Izrael
od
$12,540
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Jerozolima, Izrael
od
$1,42M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$1,10M
W samym sercu Bat- Yam, Mivtza Sinai Street, projekt oferuje dwa zielone budynki mieszkalne (Green Building). Przestronne i nowoczesne apartamenty oferują komfort, innowacje i samopoczucie, w pobliżu wszystkich udogodnień. Projekt opiera się na silnych wartościach: jakości, profesjonalizmu…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Proche de la mer
Aszkelon, Izrael
od
$1,19M
willa w Barnea 5 pokoje z piwnicą powierzchni mieszkalnej 420 m2
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,49M
Ten uroczy i jasny apartament w stylu europejskim oferuje komfortowe środowisko życia w idealnym miejscu. O powierzchni 89 m2 znajduje się na trzecim i górnym piętrze odnowionego i dobrze utrzymanego budynku. Składa się z trzech starannie zaprojektowanych pokoi: przestronny salon, półotwarta…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się