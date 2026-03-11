Dzielnica mieszkaniowa Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach

  1. Realting.com
Herzliya, Izrael
$7,52M
8
ID: 34065
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasteczko
    Herzliya
  • Adres
    Wingate

O kompleksie

Położony w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic Izraela, zaledwie 400 metrów od wybrzeża, ta nowa willa jest ucieleśnieniem nowoczesnego luksusu i architektonicznej doskonałości. Zaprojektowany przez słynnego architekta Orly 'ego Shrem, ta starannie wykonana rezydencja obejmuje trzy poziomy i oferuje 330 m2 wyrafinowanej powierzchni mieszkalnej na 320 m2 powierzchni. Każdy szczegół odzwierciedla pierwszorzędną konstrukcję i funkcjonalność, od kuchni na zamówienie do zaawansowanej klimatyzacji VRF Fujitsu, inteligentnej technologii domu i ogrzewania podłogi. Elegancka prywatna winda łączy wszystkie piętra, podczas gdy okna od podłogi do sufitu pozwalają na obfite naturalne światło w pięknie urządzone wnętrza. Na zewnątrz znajduje się cichy prywatny basen o powierzchni 35 m2 i wygody dwóch prywatnych miejsc parkingowych. Główne cechy: - 330 m2 luksusowej przestrzeni mieszkalnej - Ziemia 320 m2 - Prywatny basen o powierzchni 35 m2 - Design kuchni - Smart Home System - Podnieś - Ogrzewanie podłogowe - Dwa miejsca parkingowe Ta wyjątkowa willa oferuje rzadką kombinację ponadczasowego wzornictwa i komfortu - wszystko w odległości spaceru od Morza Śródziemnego. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.

Lokalizacja na mapie

Herzliya, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

