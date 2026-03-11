Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen

  1. Realting.com
od
$1,25M
;
10
ID: 34322
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Ibn Gabirol, 44

O kompleksie

Przeniesienie
Do sprzedaży wyłącznie, Niedaleko Rabin Square i Han Boulevard 44 Ibn Gabirol Street W bezpiecznym budynku z digicode i systemem alarmowym Na 3 piętrze, cicho i przyjemnie Przestronne 2 sypialnia odnowiony apartament + taras słoneczny 68 m2 + około 5 m2 taras Przestronna sypialnia, garderoba, prywatne szafy i mnóstwo przechowywania. Apartament Ssuperbement renews z dębowym parkietem WC gości oprócz łazienki Obecnie wynajmowane

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 4 pieces quartier montefiore tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,11M
Dzielnica mieszkaniowa Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer a andromeda reborn
Tel-Awiw, Izrael
od
$14,11M
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$846,450
Dzielnica mieszkaniowa Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$843,315
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable bel appartement
Aszkelon, Izrael
od
$620,730
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,29M
Spektakularny apartament w nowym budynku (2021) - Blisko Shuk HaCarmel & Nahalat Binyamin Położony na ulicy Gruzenberg, zaledwie kilka kroków od rynku, plaży i najbardziej tętniących życiem miejsc w Tel Awiwie, ten rzadki penthouse oferuje doskonałą mieszankę luksusu, komfortu i uprzywilejo…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,49M
Ten uroczy i jasny apartament w stylu europejskim oferuje komfortowe środowisko życia w idealnym miejscu. O powierzchni 89 m2 znajduje się na trzecim i górnym piętrze odnowionego i dobrze utrzymanego budynku. Składa się z trzech starannie zaprojektowanych pokoi: przestronny salon, półotwarta…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Ttres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Dzielnica mieszkaniowa Ttres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Dzielnica mieszkaniowa Ttres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Dzielnica mieszkaniowa Ttres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Dzielnica mieszkaniowa Ttres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Ttres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Dzielnica mieszkaniowa Ttres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Aszkelon, Izrael
od
$432,630
doskonały produkt inwestycyjny, stopa niezajmowania 0. centralne położenie, nowy budynek
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
