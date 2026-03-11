  1. Realting.com
  Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite

Jerozolima, Izrael
od
$1,10M
;
7
ID: 34302
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

Przeniesienie
Mordecai Khayat prezentuje nowy wyjątkowy projekt w Holyland - Jerozolima Wspaniały widok na miasto Jerozolima Na wzniesionym wzgórzu z widokiem na wspaniałe krajobrazy Jerozolimy, kompleks mieszkalny Holyland, podpisany przez jednego z najlepszych budowniczych Izraela. Ikona projektu architektonicznego, który łączy nowoczesność, elegancję i spokój, w samym sercu środowiska zielonego i niepowtarzalną atmosferę unikalną dla Jerozolimy. Wyłączne środowisko życia Oddychaj głęboko i pozwól się ponieść ponadczasowym urokiem Świętego Miasta. Z jednej strony zapierający dech w piersiach widok panoramiczny; z drugiej, orzeźwiający wiatr i spokój wysokości Holyland. Projekt obejmuje 31piętrową wieżę mieszkalną, jak również dwa budynki butikowe, oferujące wysokiej klasy i funkcjonalne doświadczenie życiowe, przeznaczone do spełnienia oczekiwań rodzin, inwestorów i miłośników Jerozolimy. Idealne i połączone środowisko Kompleks harmonijnie integruje się z istniejącym sąsiedztwem i obejmuje: 6 dunamów parku krajobrazowego z ogrodami rekreacyjnymi Ścieżki piesze i rowerowe Dwie synagogi Bezpośredni dostęp do lekkich pociągów tramwajowych i izraelskich Szybkie połączenie do rozpoczęcia wymiany i autostrady 16 z Jerozolimy do centrum kraju Prawdziwy sojusz między jakością życia miejskiego, przyrodą i społecznością. Usługi i sprzęt Luksusowa hala wejściowa Budynek 31piętrowy Targi biznesowe Punkt bezpieczeństwa 24 / 7 W pełni wyposażona siłownia Typologia apartamentów • 3 pokoje: 81 m2 + 9 m2 balkon • 4 pokoje: 108 m2 + 11m2 balkon • 5 pokoi: 130 m2 + 13 m2 balkon

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
