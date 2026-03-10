  1. Realting.com
  Dzielnica mieszkaniowa 2 pieces a la vente super investissement

Dzielnica mieszkaniowa 2 pieces a la vente super investissement

Tel-Awiw, Izrael
$783,750
ID: 34729
Data aktualizacji: 10.03.2026

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Shlomo HaMelekh, 65

O kompleksie

Na sprzedaż A jest blisko Frishman 2 sztuki 36m2 Etap drugi Wynajem 5000 Blisko plaży 2.500.000 Nis

Tel-Awiw, Izrael
