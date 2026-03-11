  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv

Dzielnica mieszkaniowa Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,07M
;
10
Zostawić wniosek
ID: 34389
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    HaNeviim Avenue, 8

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Unikalny dwupenthouse apartament, idealnie położony na czwartym i górnym piętrze. Otoczony zielenią. 3 pokoje 2 łazienki i WC. 1 poziom: duży salon z kuchnią, Kolejny pokój z łazienką i WC. 71 m2 + balkon o powierzchni około 2 m2. 2. poziom: szczególnie luksusowy apartament rodzicielski (około 25 m2). Dostęp do wspaniałego tarasu na dachu o powierzchni około 43 m2. Powierzchnia całkowita: ok. 96 m2 powierzchni mieszkalnej + ok. 45 m2 powierzchni zewnętrznej. Instalacja windy w toku (projekt już się rozpoczął). Planowana renowacja części wspólnych. Wspólny parking.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Un hotel boutique prestigieux et en activite au coeur de rosh pinna
Rosh Pina, Izrael
od
$7,84M
Dzielnica mieszkaniowa Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595
Jerozolima, Izrael
od
$1,03M
Dzielnica mieszkaniowa Studio luxe pour une personne
Jerozolima, Izrael
od
$1,301
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel appartement premium villa rothschild
Tel-Awiw, Izrael
od
$6,90M
Dzielnica mieszkaniowa Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Hadera, Izrael
od
$962,445
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,07M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila
Hadera, Izrael
od
$652,080
BZH Frenchspeaking Department of RE / MAX Hadera by Ra 'hel Benguigui prezentuje ekskluzywne 4 pokojowe mieszkanie w prestiżowym kompleksie SOHO! - Wewnątrz bardzo poszukiwanego nowoczesnego kompleksu, ponad francuskojęzycznym Beth Wolhamad z Hadery, - 4 elementy dobrze ułożone o powierzchn…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse kfar david jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse kfar david jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse kfar david jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse kfar david jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse kfar david jerusalem
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Penthouse kfar david jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse kfar david jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$9,41M
Ulica Yismach Melech, w Kfar David, luksusowy apartament kąpany w świetle. Salon Immense, taras 250 m2 z po prostu spektakularnym widokiem na Stare Miasto i jego mury. Duża jadalnia, nowoczesna kuchnia, 3 apartamenty. Inteligentny dom, 2 prywatne miejsca parkingowe i piwnica
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Bien situer
Dzielnica mieszkaniowa Bien situer
Jerozolima, Izrael
od
$1,787
Apartament w bardzo dobrym stanie, częściowo umeblowane, blisko transportu publicznego, wysoce zalecane
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się