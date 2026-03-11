Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite

Nowy projekt - Rue Daniel - BAT YAM W centrum Bat Yam, w sercu zielonej i rozwijającej się dzielnicy Budowa jest w toku, Budynek będzie zawierał od 2 do 4 pokojowe apartamenty, z wysokim poziomie wykończenia i wyrafinowany design. Projekt koncentruje się na jakości budowy, luksusowym lobby, terenów zielonych i bezpośredniej bliskości parków, plaży, szkół, instytucji publicznych i transportu publicznego. dostawa przewidziana na wrzesień 2027 r. Korzystne warunki: 20% przy podpisywaniu - równowaga przy przekazywaniu kluczy lub w zależności od postępu. Budynek: • Nowoczesny high- end kamienny budynek • Elegancka hala wejściowa i 2 windy • Ostrożnie krajobrazowe • Parking podziemny Apartamenty: • Taras słoneczny • Jakość wykończenia • Przygotowanie do centralnej klimatyzacji • Nowoczesna kuchnia z blatem kwarcowym