  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv

Tel-Awiw, Izrael
$1,12M
ID: 34651
Data aktualizacji: 10.03.2026

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Elifelet, 18

Apartament 2 pokoje w Florentin / Neve Tsedek - Tel Aviv Elifelet 26 Znajduje się w jednym z najbardziej poszukiwanych budynków w Tel Awiwie, na granicy Neve Tsedek i w samym sercu tętniącej życiem dzielnicy Florentin, ten dwupokojowy apartament oferuje eleganckie i wyrafinowane środowisko życia, w ramach wysokiego projektu architektonicznego. Szczegóły własności: - Powierzchnia wewnętrzna: 48 m2 - Taras: 10 m2 - Piętro: 5 z 13 - Orientacja: South- East, bardzo jasny z jasnym widokiem - 1 komfortowy pokój - Salon z otwartą kuchnią - Nowoczesna łazienka - Mamad (bezpieczna przestrzeń) - Prywatny parking - Jaskinia Świadczenia z tytułu pobytu: - 24 / 7 strażnik - Sala sportowa - Basen odkryty w budynku Cena: IL 3 560 000 Cena za m2: 67 300 ILS / m2 (obliczenia oparte na 52 m2, w tym 50% tarasu) Miejsce wyboru: Na skrzyżowaniu Florentin i Neve Tsedek, w pobliżu parku Hamesila, galerie sztuki, kawiarnie, restauracje i blisko morza. Rzadkie okazje - idealne dla głównej rezydencji, stóp do ziemi lub stałej inwestycji. Mówimy po francusku, angielsku i hebrajsku. Nieruchomości Premium Numer licencji: 31928721

Tel-Awiw, Izrael
