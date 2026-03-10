  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Ideal comme investissement ou residence principale

Nahariya, Izrael
$312,873
ID: 34752
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Północny
  • Okolica
    Acre Subdistrict
  • Wioska
    Nahariya
  • Miasteczko
    Nahariyya
  • Adres
    Wolfson

O kompleksie

3-pokojowe mieszkanie w centrum miasta w bardzo dobrze utrzymanym budynku, na trzecim i ostatnim piętrze, oferując ciche i przyjemne środowisko życia. Idealny jako inwestycja lub główna siedziba.

Lokalizacja na mapie

Nahariya, Izrael
Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
