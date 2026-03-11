  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme

Bat Jam, Izrael
od
$830,775
10
ID: 34465
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam
  • Adres
    Sderot HaAtzmaut, 44

O kompleksie

Przeniesienie
Bat Yam - ulica IDF Apartament przez zachód / wschód 4 pokoje 106 m2 z uroczym tarasem o powierzchni około 13m2 (1 mistrz z łazienką + 2 sypialnie z tym 1 mamad) Liczba miejsc parkingowych 4 piętro z windą Nowy budynek w dobrym stanie i dobrze utrzymany. Najważniejsze punkty: Duży jasny salon (obecnie jest mała kuchnia / salon oddzielenie przez łatwo wyjmowane partycje, aby uzyskać duży salon) 2 łazienki + pranie Przestronny i słoneczny apartament rodzicielski 2 sypialnie + 1 mamad Prywatny obszar składowania na wyładunku Parter parterowy Basen do rowerów w piwnicy Lekka renowacja wystarczy, by przekształcić tę nieruchomość w prawdziwą okazję i uczynić ją pożądanym środowiskiem życia. Aktywa budowlane: Ostatnia budowa Środowisko spokojne i rodzinne Natychmiastowa bliskość tramwaju, autobusów, sklepów, szkół i plaży

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
