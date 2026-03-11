Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire en bord de mer a ashdod

Wielka sprawa przy plaży w Ashdod: Dwupokojowe mieszkanie w rezydencji Ashdod Beach, linia frontu na Tayelet, z widokiem na morze. Na 6 piętrze z dwoma windami, apartament ten oferuje balkon z widokiem na morze i idealny układ: wejście do jasnego salonu, aneks kuchenny, sypialnia z prysznicem i WC zawieszone. Doskonała nieruchomość, aby cieszyć się morzem każdego dnia, lub dokonać rentownych inwestycji w jednym z najbardziej pożądanych miejsc. Wszystko jest w odległości spaceru: plaża, modne restauracje, kawiarnie, supermarket i udogodnienia. Tutaj można kupić lokalizację premium w rzadkiej cenie. Szansa na szybkie wykorzystanie.