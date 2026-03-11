  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszdod
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire en bord de mer a ashdod

Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire en bord de mer a ashdod

Aszdod, Izrael
od
$391,875
;
7
Zostawić wniosek
ID: 34080
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod
  • Adres
    HaTayelet

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Wielka sprawa przy plaży w Ashdod: Dwupokojowe mieszkanie w rezydencji Ashdod Beach, linia frontu na Tayelet, z widokiem na morze. Na 6 piętrze z dwoma windami, apartament ten oferuje balkon z widokiem na morze i idealny układ: wejście do jasnego salonu, aneks kuchenny, sypialnia z prysznicem i WC zawieszone. Doskonała nieruchomość, aby cieszyć się morzem każdego dnia, lub dokonać rentownych inwestycji w jednym z najbardziej pożądanych miejsc. Wszystko jest w odległości spaceru: plaża, modne restauracje, kawiarnie, supermarket i udogodnienia. Tutaj można kupić lokalizację premium w rzadkiej cenie. Szansa na szybkie wykorzystanie.

Lokalizacja na mapie

Aszdod, Izrael
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Bat Jam, Izrael
od
$924,825
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,76M
Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$940,187
Dzielnica mieszkaniowa Bien rare duplex renove avec terrasse soucca
Jerozolima, Izrael
od
$1,41M
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad a cote de sarona
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,12M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire en bord de mer a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$391,875
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Luxueux proche de la mer vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Luxueux proche de la mer vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Luxueux proche de la mer vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Luxueux proche de la mer vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Luxueux proche de la mer vue sur la mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Luxueux proche de la mer vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Luxueux proche de la mer vue sur la mer
Aszkelon, Izrael
od
$2,51M
penthouse otwarte morze, 5 pokoi powierzchni mieszkalnej 175sq m Balkon o powierzchni około 70 m2 na poziomie wejścia Salon i kuchnia ok. 75 m2 Balkon górny ok. 230 m2 Apartament rodzicielski z balkonem i built- w pancerzach Wysokość sufitu 3.20 metrów 16 z 16 pięter Szafy Boi zintegrowane z…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Dzielnica mieszkaniowa Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Dzielnica mieszkaniowa Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Dzielnica mieszkaniowa Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Dzielnica mieszkaniowa Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Dzielnica mieszkaniowa Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Aszkelon, Izrael
od
$485,925
4 pokoje w centrum miasta
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$5,80M
W centrum Jerozolimy, luksusowa rezydencja bardzo piękny penthouse 175 m2 z 62 mi taras panoramiczny widok zapierające dech w piersiach. wysokość sufitu. podwójne parkowanie + piwnica
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się