  Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion

Aszkelon, Izrael
od
$583,110
;
6
ID: 34702
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon
  • Adres
    Emek HaEla, 31 brbwr

O kompleksie

Najlepsza cena dla naszych klientów T4 od 1.860.000nis

Lokalizacja na mapie

Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Bat Jam, Izrael
od
$1,55M
Nowy projekt - Rue Daniel - BAT YAM W centrum Bat Yam, w sercu zielonej i rozwijającej się dzielnicy Budowa jest w toku, Budynek będzie zawierał od 2 do 4 pokojowe apartamenty, z wysokim poziomie wykończenia i wyrafinowany design. Projekt koncentruje się na jakości budowy, luksusowym lob…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Dzielnica mieszkaniowa En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Dzielnica mieszkaniowa En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Dzielnica mieszkaniowa En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Dzielnica mieszkaniowa En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Dzielnica mieszkaniowa En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Jerozolima, Izrael
od
$721,050
Bardzo piękny projekt na Kiryat Yovel Limitrophe Ramat Denya, rezydencja 3 budynków, w tym 2 budynki 9 pięter i 1 z 16 pięter. Duży wybór mieszkania z dużym balkonem od 2 do 5 pokoi z parter i penthouse. Parking dla każdego mieszkania, piwnice zarezerwowane dla niektórych apartamentów. Dosta…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$830,650
Projekt MODA to 10- piętrowy butikowy budynek oferujący prywatność i komfort dzięki ograniczonej liczbie apartamentów na piętro. Apartamenty od 2 do 5 pokoi z parkingiem, a także luksusowe penthouses, odpowiednie dla rodzin i inwestorów. CENY PRESAL dla pierwszych 5 apartamentów przed wzro…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
