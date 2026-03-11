Dzielnica mieszkaniowa Appartement spectaculaire avec vue sur la mer a south beach netanya

Ta wyjątkowa nieruchomość znajduje się w Lagoon Towers, w prestiżowej dzielnicy South Beach Netanya, oferuje wyjątkową okazję do doświadczenia luksusu nad morzem na jego szczycie. Przestronny układ apartamentu, uzyskany przez połączenie dwóch jednostek, rozciąga się na 320 m2 i obejmuje wspaniały taras 70 m2 z panoramicznym widokiem na morze i miasto. Położony na 23 piętrze Północnej Wieży w tej niezrównanej okolicy, oferuje łatwy dostęp do plaży i promenady. Szczegóły kluczowe: - Jasny i przestronny salon, otoczony oknami z widokiem na morze. - 6 sypialni, w tym dwa zabezpieczone pokoje (mamad), każdy wyposażony w własny system klimatyzacji. - 3 pełne łazienki i dodatkowa toaleta dla gości. - Luksusowa kuchnia Semel z dużą centralną wyspą do siedzenia. - Zaawansowany system klimatyzacji Fujitsu. - Zintegrowany system audio. - Meble. - Magazyn 20m2 w sąsiedztwie mieszkania. - Cztery miejsca parkingowe. O Lagunie Wieże: Lagoon Towers, położony w prestiżowej dzielnicy South Beach w Netanya, to ekskluzywny rozwój mieszkaniowy składający się z dwóch ikonicznych wież, najwyższy w mieście. Wieże te, ukończone w 2017 roku, wyróżniają wyjątkowy projekt architektoniczny Yaski- Mor- Sivan Architects i wysokiej jakości konstrukcja przez Tidhar i Electra. Mieszkańcy cieszą się uprzywilejowaną lokalizacją i szeregiem luksusowych udogodnień, w tym eleganckie lobby, basen, centrum fitness, obszary na świeżym powietrzu, plac zabaw dla dzieci, klub dla mieszkańców, całodobowa ochrona i parking podziemny. Nie wahaj się skontaktować z nami więcej informacji lub zorganizować wizytę.