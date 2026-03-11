  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Netanja
  4. Dzielnica mieszkaniowa Appartement spectaculaire avec vue sur la mer a south beach netanya

Dzielnica mieszkaniowa Appartement spectaculaire avec vue sur la mer a south beach netanya

Netanja, Izrael
od
$4,36M
;
20
Zostawić wniosek
ID: 34062
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    HaSharon Subdistrict
  • Miasto
    Netanja
  • Adres
    ywsp lpyd, 3

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Ta wyjątkowa nieruchomość znajduje się w Lagoon Towers, w prestiżowej dzielnicy South Beach Netanya, oferuje wyjątkową okazję do doświadczenia luksusu nad morzem na jego szczycie. Przestronny układ apartamentu, uzyskany przez połączenie dwóch jednostek, rozciąga się na 320 m2 i obejmuje wspaniały taras 70 m2 z panoramicznym widokiem na morze i miasto. Położony na 23 piętrze Północnej Wieży w tej niezrównanej okolicy, oferuje łatwy dostęp do plaży i promenady. Szczegóły kluczowe: - Jasny i przestronny salon, otoczony oknami z widokiem na morze. - 6 sypialni, w tym dwa zabezpieczone pokoje (mamad), każdy wyposażony w własny system klimatyzacji. - 3 pełne łazienki i dodatkowa toaleta dla gości. - Luksusowa kuchnia Semel z dużą centralną wyspą do siedzenia. - Zaawansowany system klimatyzacji Fujitsu. - Zintegrowany system audio. - Meble. - Magazyn 20m2 w sąsiedztwie mieszkania. - Cztery miejsca parkingowe. O Lagunie Wieże: Lagoon Towers, położony w prestiżowej dzielnicy South Beach w Netanya, to ekskluzywny rozwój mieszkaniowy składający się z dwóch ikonicznych wież, najwyższy w mieście. Wieże te, ukończone w 2017 roku, wyróżniają wyjątkowy projekt architektoniczny Yaski- Mor- Sivan Architects i wysokiej jakości konstrukcja przez Tidhar i Electra. Mieszkańcy cieszą się uprzywilejowaną lokalizacją i szeregiem luksusowych udogodnień, w tym eleganckie lobby, basen, centrum fitness, obszary na świeżym powietrzu, plac zabaw dla dzieci, klub dla mieszkańców, całodobowa ochrona i parking podziemny. Nie wahaj się skontaktować z nami więcej informacji lub zorganizować wizytę.

Lokalizacja na mapie

Netanja, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,65M
Dzielnica mieszkaniowa Duplex penthouse a vendre a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$1,10M
Dzielnica mieszkaniowa Duplex a louer a jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$6,897
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique
Aszkelon, Izrael
od
$877,800
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces neuf avec double terrasse amp vue panoramique mekor haim
Jerusalem, Izrael
od
$2,978
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Appartement spectaculaire avec vue sur la mer a south beach netanya
Netanja, Izrael
od
$4,36M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,98M
Na sprzedaż wyłącznie W nowej dzielnicy północnej W prestiżowej wieży Nehardea Na 11 piętrze, otwarty i zielony widok Twarzą do ulicy 4.5 pokój apartament z dużym wspólnym obszarem 127,6 m2 + 12 m2 słonecznego tarasu Mieszkanie jest potrójnie klimatyzowane. Bardzo jasne i ciche Zawiera łazie…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,98M
NEVE TZEDEK - FACE SEA Apartament 2 pokoje - Niedawny budynek stojący Lokalizacja: Serce Neve Tzedek, jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic Tel Awiwu Twarzą do morza i Tayelet W pobliżu: kawiarnie, sklepy, Suzanne Dellal, restauracje, galerie, transport Opis własności: Powierzchnia we…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer
Bat Jam, Izrael
od
$573,705
BAT YAM - W idealnym miejscu, zaledwie 100 metrów od plaży i popularnej promenady miasta! Położony w cichej ulicy - Jabotinsky ulicy Piękny budynek dobrze utrzymany z digicode i schronienie Apartament o powierzchni 2,5 pokoi o powierzchni około 65 m2 1 piętro na 7 z windą Mieszkanie odnowi…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się