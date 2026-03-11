Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin

Nowa Jerozolima Katamon Projekt od 2 do 5 pokoi, penthouses i parter Położony w dzielnicy Katamonim, projekt składa się z 5 budynków z 34 piętrami z siłownią, synagogami, 5 windami. Tramwaj przejdzie na dno projektu. Realizacja w grudniu 2029 r. Metoda płatności Projektowi towarzyszy Bank Leumi 20% 80% lub wiele razy 2 pokoje od 53 do 69m2 z tarasem 9m2, z 28. piętra, widok z południowej strony parku z piwnicą, ale bez parkingu - Ceny od 2.400.000 sh 2.5 pokoje 69m2 i 12m2 taras Cena: 3,000,000 sh 3 pokoje 80m2 i 11m2 taras z piwnicą i parkingiem, z 22. piętra, wystawa: Północ / Zachód Cena od 3.500.000 sh 5 pokoi 120m2 i 11m2 taras, 2 miejsca parkingowe i piwnica, 9 piętro - Cena od 4.500.000 sh 5 pokoi 135m2, 2 tarasy 18m2 i 12m2, 3 łazienki z WC, 11 piętro - Cena od 5.000.000 sh Ceny te mogą podlegać zmianom i nie zawierają naszej prowizji agencji, która jest 2% H.Podatki Aby uzyskać więcej informacji lub zorganizować wizytę, zadzwoń do nas Uwaga: w przypadku Projektu w Budownictwie zdjęcia i plany są publikowane wyłącznie w celach informacyjnych i nie są umowne, więc apartamenty nie są umeblowane.