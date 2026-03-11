  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerusalem
  4. Dzielnica mieszkaniowa Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande

Jerusalem, Izrael
$1,49M
9
ID: 34066
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem
  • Adres
    Emek Refaim, 42

O kompleksie

Odkryj ten uroczy 2,5-pokojowy apartament ogrodowy, położony na 1 piętrze autentycznego arabskiego prywatnego domu. Ten wyjątkowy obiekt oferuje wysokie sufity o 4,5 metra, tworząc przestronną i przestronną atmosferę. Apartament o powierzchni około 82 m2, balkon o powierzchni 5 m2 i prywatny dziedziniec o powierzchni 15 m2 oferuje doskonałą równowagę między życiem wewnętrznym i zewnętrznym. Położony w popularnej niemieckiej kolonii dzielnicy Jerozolimy, obszar ten słynie z spokoju, bujnej zieleni i bogatego dziedzictwa historycznego. Sąsiedztwo wyróżnia eklektyczno-arabska architektura, charakterystyczna pod koniec XIX-wiecznej budowy niemieckich chrześcijan ruchu templarskiego. Mieszkańcy cieszą się idealną bliskością głównych centrów kulturalnych i rozrywkowych Jerozolimy, w tym luksusowego Orient Hotel, Teatr Khan, Cinematheque, Muzeum Historii Naturalnej i dynamiczny kompleks Hatahana. Ponadto nowa izraelska stacja kolejowa w odległości spaceru zapewni wygodny dostęp do miejsc docelowych w całym kraju.

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
