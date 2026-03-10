  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf

Dzielnica mieszkaniowa Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf

Bat Jam, Izrael
od
$1,19M
;
2
ID: 34837
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam

O kompleksie

Przeniesienie
MAGNIFIFICZNE PROJEKTY NEUF W ODNIESIENIU DO BAT. IDEAL LOCATION NEW TRAMWAY, Plage, RUE BALFOur with all its TRADES and RUE ATLANT Out

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

