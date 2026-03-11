  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer

Netanya, Izrael
od
$1,82M
;
4
ID: 34165
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    HaSharon Subdistrict
  • Miasto
    Netanya

O kompleksie

Wielki potencjał. 124 m2 według arnony. Taras. Parking Duplex 4,5 sztuk, w tym ssak Pełny widok na morze oszałamiające.

Lokalizacja na mapie

Netanya, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bel appartement calme
Raanana, Izrael
od
$1,13M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,49M
Dzielnica mieszkaniowa Super opportunite dernier terrain a vendre a hertzelya ayeroka
Herzliya, Izrael
od
$2,66M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Bat Jam, Izrael
od
$830,775
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,56M
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Netanya, Izrael
od
$1,82M
