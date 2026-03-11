  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv

Tel-Awiw, Izrael
$1,66M
4
ID: 34407
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    HaKovshim, 45

O kompleksie

Tylko 200 metrów od morza Unikalny projekt mieszkalny z nowoczesnym wzornictwem high-end. Kilka minut spacerem od plaży, souk HaCarmel, Nahalat Binyamin, Rothschild Boulevard i ikoniczny Neve Tzedek, Mocne strony projektu Tylko 58 jednostek - prywatność i wyłączność Uzyskane pozwolenia na budowę Spodziewana dostawa w ciągu 60 miesięcy Gwarancja bankowa - Rabat bankowy Budowa prowadzona przez Jaron Tivat, uznanego eksperta branżowego Wewnętrzna powierzchnia krajobrazowa 200 m2 zaprojektowana przez znanego architekta krajobrazu Surowa fasada betonowa i wykończenia high-end Design hala wejściowa z 4 panoramicznymi windami z widokiem na patio Przykłady dostępnych apartamentów 75 m2 + 15 m2 taras, widok na morze od 7 500 000 69,5 m2 + 12,5 m2 tarasu od 6 900 000 - 54 m2 + 7 m2 tarasu, widok na morze od 5 300 000 99 m2 + 14 m2 taras, widok na morze od 10 600 000 96 m2 + 44 m2 tarasu od 13 000 000 Wiele innych apartamentów do 123m2 + 40m2 taras

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$940,187
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$1,19M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Bat Jam, Izrael
od
$815,100
Dzielnica mieszkaniowa Cottage aquarelle ganim b
Eilat, Izrael
od
$1,21M
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel rare
Raanana, Izrael
od
$2,47M
Dzielnica mieszkaniowa Elegance contemporaine avec vue panoramique vivre en hauteur a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Jerozolima, Izrael
od
$736,725
W niedawnej rezydencji w dzielnicy Kiryat Yovel, odkryj wspaniały apartament dwupokojowy, nowoczesny, jasny i doskonale utrzymany. Położony na 11 piętrze budynku wybudowanego w 2023 roku z windą Shabbat, oferuje powierzchnię 50 m2 rozciągniętą przez balkon 4 m2 z niezakłóconym widokiem panor…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Herzliya, Izrael
od
$1,25M
Ładne mieszkanie z 5 pokojami. Położony w centrum Hertzylii. Blisko wszystkich komodów. Apartament posiada 2 łazienki z pralnią. (3 toalety) 1 duży salon i nowoczesną kuchnię. Mama. Parking
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Gan Javne, Izrael
od
$3,54M
Prestiżowa willa na sprzedaż w Gan Yavne Na działce 500 m2 willa z basenem 8 metrów przez 4 metry. Na parterze salon kuchnia i mama i na 1 piętrze 4 sypialnie 2 łazienki i taras Wyjątkowa willa kilka minut od Ashdod, nie poważne wstrzymanie Proszę
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
