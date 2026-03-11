Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
Tylko 200 metrów od morza
Unikalny projekt mieszkalny z nowoczesnym wzornictwem high-end.
Kilka minut spacerem od plaży, souk HaCarmel, Nahalat Binyamin, Rothschild Boulevard i ikoniczny Neve Tzedek,
Mocne strony projektu
Tylko 58 jednostek - prywatność i wyłączność
Uzyskane pozwolenia na budowę
Spodziewana dostawa w ciągu 60 miesięcy
Gwarancja bankowa - Rabat bankowy
Budowa prowadzona przez Jaron Tivat, uznanego eksperta branżowego
Wewnętrzna powierzchnia krajobrazowa 200 m2 zaprojektowana przez znanego architekta krajobrazu
Surowa fasada betonowa i wykończenia high-end
Design hala wejściowa z 4 panoramicznymi windami z widokiem na patio
Przykłady dostępnych apartamentów
75 m2 + 15 m2 taras, widok na morze
od 7 500 000
69,5 m2 + 12,5 m2 tarasu od 6 900 000 - 54 m2 + 7 m2 tarasu, widok na morze
od 5 300 000
99 m2 + 14 m2 taras, widok na morze
od 10 600 000
96 m2 + 44 m2 tarasu od 13 000 000
Wiele innych apartamentów do 123m2 + 40m2 taras
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.