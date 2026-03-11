Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon

  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
Tel-Awiw, Izrael
$2,98M
5
ID: 34625
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    J L Gordon, 5

O kompleksie

APARTAMENT 4 CZĘŚCI Z WIDOKIEM - DWA NIE Z GORDONÓW Powierzchnia: 94 m2 zbudowany + 10 m2 taras Podłoga: 1 z 7 Części: 4 3 sypialnie 2 łazienki Parking: 2 Odkryj doskonałą równowagę między komfortem, stylem i uprzywilejowaną lokalizacją w tym wspaniałym 4-pokojowym apartamencie w samym sercu Tel Awiwu. Położony na Gordon Street, ta nieruchomość oferuje idealne miejskie stylu życia - zaledwie minutę spacerem od kawiarni, restauracji, plaż, hoteli, synagogi, siłowni i supermarketów. Wszystko czego potrzebujesz codziennie jest w zasięgu ręki. Cena: 9,500,000 IL Skontaktuj się z nami, aby zorganizować wizytę.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Dzielnica mieszkaniowa Appartement de 4 pieces 80m2 kyiriat hayovel jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de 4 pieces 80m2 kyiriat hayovel jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de 4 pieces 80m2 kyiriat hayovel jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$721,050
4 pokojowe mieszkanie 80m2, Kyiriat Hayovel, Jerozolima 10 piętro, praca do zaplanowania Salon, jadalnia, 1 kuchnia 3 sypialnie, 1 łazienka, 1 prysznic, 2 toalety Klimatyzacja pokój dzienny, proszek shemech, balon ciepłej wody, grzejniki, rolety Drzwi pancerne, winda Cena: 2.300.000sh
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 5 pieces vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 5 pieces vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 5 pieces vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 5 pieces vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 5 pieces vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 5 pieces vue mer
Bat Jam, Izrael
od
$1,32M
MAGNIFIFIC 5 CZĘŚCI W ODNIESIENIU DO YAM PARK Z PROKSYMITEM LETSION RICHON. PEŁNY WIDOK! Przybliż się do wszystkich ścieżek, kucyków, korzeni, restauracji i plantacji. Kilka minut drogi
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite
Raanana, Izrael
od
$1,18M
Mordecai Khayat zaprasza do odkrycia Leva Raanana, nowego projektu mieszkaniowego w centrum miasta. Projekt high-end - HaGalil 27 & Maccabi 25 / 27 Mieszkać w jednej z najbardziej poszukiwanych dzielnic Raanany, doskonałej lokalizacji, cichej i zielonej, tylko rzut kamieniem: Najlepsze szk…
