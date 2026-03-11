  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszdod
  4. Dzielnica mieszkaniowa Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable

Dzielnica mieszkaniowa Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable

Aszdod, Izrael
od
$1,47M
;
6
Zostawić wniosek
ID: 34710
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod
  • Adres
    Kinneret

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Piękny apartament w nowym budynku, 5 pokoi przekształconych w 4, na "Youd Alef" rue Kineret. Nieustraszony, słoneczny widok na morze, wysokiej jakości udogodnienia. To nic poważnego.

Lokalizacja na mapie

Aszdod, Izrael
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre haneviim jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$2,66M
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Raanana, Izrael
od
$968,715
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Herzliya, Izrael
od
$1,25M
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$987,525
Dzielnica mieszkaniowa 2 pieces 45m rue melchett emplacement ideal au centre de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$909,150
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Aszdod, Izrael
od
$1,47M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Jam, Izrael
od
$1,69M
DLA SPRZEDAŻY - PROJEKT RIVIERA Wyłączne warunki PRESAL negocjowane dla naszej agencji na pierwszych 5 mieszkań sprzedanych. Pierwsza Sealina - PRESAL - Warunki wyjątkowe Rzadka okazja na pierwszej linii morza, zaledwie kilka minut od Tel- Aviv. Riwiera jest wyjątkowym luksusowym projekte…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Dzielnica mieszkaniowa 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Dzielnica mieszkaniowa 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Dzielnica mieszkaniowa 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Dzielnica mieszkaniowa 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Dzielnica mieszkaniowa 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Tel-Awiw, Izrael
od
$830,775
Wspaniała inwestycja na północy Tel Awiwu i bardzo przyjemna w życiu. W nowym budynku sklepu po TAMA - wysoki stojący - 2 pokoje 45 m2 odnowione i zoptymalizowane przez architekta - 3 metry wysokości pod sufitem - ciche i jasne zwrócone na południe - w pełni umeblowane - Schronisko w budynku…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement renove a deux pas de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Appartement renove a deux pas de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Appartement renove a deux pas de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Appartement renove a deux pas de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Appartement renove a deux pas de la mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement renove a deux pas de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Appartement renove a deux pas de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,72M
3 pokoje o powierzchni 80m2 z balkonem, windą i parkingiem bardzo blisko morza w cichej ulicy całkowicie odnowiony z 2 łazienkami
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się