Dzielnica mieszkaniowa Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
BZH
Wyłącznie w jednym z sztandarowych projektów nad morzem "Hof Halavan de Hadera!
Francuski departament RE / MAX Hadera prezentuje Państwu wymarzony apartament w bardzo wysokim budynku stojącym przed morzem!
Charakterystyka:
⭐️ 3 pokojowe mieszkanie (87 m2),
⭐️ Na 12 piętrze z 25,
⭐️ Kilka wind, w tym jeden z Shabbat,
⭐️ duży taras słoneczny na zachód 15 m2,
⭐️ Jasny salon z pięknym panoramicznym widokiem na morze!!
⭐️ Master sypialnia z dużym oknem z widokiem na morze,
⭐️ System automatyki domowej,
⭐️ parkowanie podziemne,
⭐️ Prywatna piwnica.
I to nie wszystko!
Budynek posiada doskonałe lobby, basen, siłownię i nadzór 24 / 7.
Piękny budynek zbudowany przez dewelopera znanego z jakości jego budowy.
U podnóża budynku, wspaniały spacer z przyszłości Tayelet i oddzielnej plaży.
Można również odkryć rezerwat przyrody Gedor.
Spełnienie marzeń!
Beezrat Hashem, Beya 'had OuBeSim' ha Nenatsea 'h!
RE / MAX Hadera, Rah 'el Benguigui.
Licencja zawodowa 313736.
Lokalizacja na mapie
Hadera, Izrael
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.