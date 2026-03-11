Dzielnica mieszkaniowa Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer

  1. Realting.com
Hadera, Izrael
od
$962,445
;
8
ID: 34345
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Hajfa (dystrykt)
  • Okolica
    Hadera Subdistrict
  • Miasto
    Hadera

O kompleksie

Français Français
BZH Wyłącznie w jednym z sztandarowych projektów nad morzem "Hof Halavan de Hadera! Francuski departament RE / MAX Hadera prezentuje Państwu wymarzony apartament w bardzo wysokim budynku stojącym przed morzem! Charakterystyka: ⭐️ 3 pokojowe mieszkanie (87 m2), ⭐️ Na 12 piętrze z 25, ⭐️ Kilka wind, w tym jeden z Shabbat, ⭐️ duży taras słoneczny na zachód 15 m2, ⭐️ Jasny salon z pięknym panoramicznym widokiem na morze!! ⭐️ Master sypialnia z dużym oknem z widokiem na morze, ⭐️ System automatyki domowej, ⭐️ parkowanie podziemne, ⭐️ Prywatna piwnica. I to nie wszystko! Budynek posiada doskonałe lobby, basen, siłownię i nadzór 24 / 7. Piękny budynek zbudowany przez dewelopera znanego z jakości jego budowy. U podnóża budynku, wspaniały spacer z przyszłości Tayelet i oddzielnej plaży. Można również odkryć rezerwat przyrody Gedor. Spełnienie marzeń! Beezrat Hashem, Beya 'had OuBeSim' ha Nenatsea 'h! RE / MAX Hadera, Rah 'el Benguigui. Licencja zawodowa 313736.

Lokalizacja na mapie

Rekreacja

