Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
BAT YAM
O projekcie
Położony w samym sercu Bat Yam, w cichym i odnowionym środowisku mieszkalnym, Ta rezydencja oferuje nowoczesne, wygodne i wyrafinowane doświadczenie życiowe.
Projekt przeznaczony do spełnienia oczekiwań młodych rodzin oraz inwestorów wyróżnia się nowoczesną architekturą łączącą elegancki design i funkcjonalność.
Budynek składa się z 9 pięter i 38 od 2 do 4 pokojowych apartamentów, a także przestronnych penthouses z niezabudowanym widokiem i high-end wykończenia.
Każda jednostka posiada prywatny balkon, miejsce parkingowe i elegancki design wnętrz, myśli w każdym szczególe.
Idealne środowisko życia
Daniel Art Bat Yam harmonijnie łączy życie miejskie z jakością życia.
Projekt posiada centralną lokalizację, blisko morza, główne trasy transportowe, centra handlowe, szkoły i obszary rekreacyjne.
Mieszkańcy cieszą się zatem praktycznym, przyjemnym i inspirującym życiem codziennym w rozwijającej się okolicy.
Lokalizacja na mapie
Bat Jam, Izrael
Opieka zdrowotna
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.