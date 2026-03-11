  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Bat Jam
  4. Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam

Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam

Bat Jam, Izrael
od
$627,000
;
13
Zostawić wniosek
ID: 34100
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam
  • Adres
    HaRav Uziel, 37

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
BAT YAM O projekcie Położony w samym sercu Bat Yam, w cichym i odnowionym środowisku mieszkalnym, Ta rezydencja oferuje nowoczesne, wygodne i wyrafinowane doświadczenie życiowe. Projekt przeznaczony do spełnienia oczekiwań młodych rodzin oraz inwestorów wyróżnia się nowoczesną architekturą łączącą elegancki design i funkcjonalność. Budynek składa się z 9 pięter i 38 od 2 do 4 pokojowych apartamentów, a także przestronnych penthouses z niezabudowanym widokiem i high-end wykończenia. Każda jednostka posiada prywatny balkon, miejsce parkingowe i elegancki design wnętrz, myśli w każdym szczególe. Idealne środowisko życia Daniel Art Bat Yam harmonijnie łączy życie miejskie z jakością życia. Projekt posiada centralną lokalizację, blisko morza, główne trasy transportowe, centra handlowe, szkoły i obszary rekreacyjne. Mieszkańcy cieszą się zatem praktycznym, przyjemnym i inspirującym życiem codziennym w rozwijającej się okolicy.

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael
Opieka zdrowotna
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$2,41M
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,85M
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse avec vue mer panoramique au 47e etage et piscine privee gindi tlv
Tel-Awiw, Izrael
od
$31,35M
Dzielnica mieszkaniowa Super opportunite dernier terrain a vendre a hertzelya ayeroka
Herzliya, Izrael
od
$2,66M
Dzielnica mieszkaniowa Renove au coeur de kiryat moche
Jerozolima, Izrael
od
$971,850
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$627,000
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,66M
Tylko 200 metrów od morza Unikalny projekt mieszkalny z nowoczesnym wzornictwem high-end. Kilka minut spacerem od plaży, souk HaCarmel, Nahalat Binyamin, Rothschild Boulevard i ikoniczny Neve Tzedek, Mocne strony projektu Tylko 58 jednostek - prywatność i wyłączność Uzyskane pozwolenia na b…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$1,25M
Mardochee Khayat zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych projektów mieszkaniowych w Netanya. Szukasz 9 projektu netanya Ten piękny projekt jest dla ciebie Ussishkine Up Town Project to strategiczny butikowy budynek położony mniej niż 3 minuty spacerem od słynnego kikar i 4 minuty od plaż…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Calme verdoyant renove piscine possible
Dzielnica mieszkaniowa Calme verdoyant renove piscine possible
Dzielnica mieszkaniowa Calme verdoyant renove piscine possible
Dzielnica mieszkaniowa Calme verdoyant renove piscine possible
Dzielnica mieszkaniowa Calme verdoyant renove piscine possible
Dzielnica mieszkaniowa Calme verdoyant renove piscine possible
Dzielnica mieszkaniowa Calme verdoyant renove piscine possible
Raanana, Izrael
od
$3,37M
Ładny domek 7 pokoi z dużą piwnicą. Przestronny, duży ogród z cebulką. idealny dla rodziny, pokoje są duże, przyjemne i jasne. Blisko szkół i społeczności
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się