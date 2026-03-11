  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer

Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer

Tel-Awiw, Izrael
od
$937,365
;
9
ID: 34613
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Ben Yehuda

O kompleksie

Ulica Ben Yehuda blisko ulicy Frishman, Apartament 2 pokoje o powierzchni 45 m2 Balkon 7 m2 3. piętro Winda Mamad 2 minuty spacerem od plaży Z tyłu, zwrócony na zachód i bardzo jasny Inwestycje lub mała stopa na ziemi uroczy

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Quartier agamim un beau penthaouse 5 pieces avec grande terasse
Aszkelon, Izrael
od
$890,340
Dzielnica mieszkaniowa For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,40M
Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire
Aszkelon, Izrael
od
$783,750
Dzielnica mieszkaniowa A louer immeuble neuf entree debut janvier
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,978
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Bat Jam, Izrael
od
$815,100
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$937,365
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,36M
Na sprzedaż wyłącznie: nowy apartament 14, Fishman Maimon Street Cicha i prestiżowa ulica nowej północy, blisko placu Rabin, szkoły, żłobki oraz ośrodki kulturalne i rekreacyjne. W nowym budynku (dostawa planowana na 2024 r.), projekt firmy Krinsky Gottlieb. Przestronne 3 pokojowe mieszkanie…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Top affaire
Dzielnica mieszkaniowa Top affaire
Jerozolima, Izrael
od
$1,30M
Doskonała oferta w nowym budynku Blisko lekkiego tramwaju, z pięknym widokiem Piękny taras Blisko wszystkich sklepów To okazja, by nikt jej nie przegapił!
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel architecte interieur luxueux
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel architecte interieur luxueux
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel architecte interieur luxueux
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel architecte interieur luxueux
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel architecte interieur luxueux
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel architecte interieur luxueux
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel architecte interieur luxueux
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,10M
Piękny apartament położony na 15 piętrze. Wspaniały widok na cały Tel Awiw i morze. Dekorator wnętrz. Basen, siłownia i taras na 48 piętrze. Apartament posiada 2 sypialnie plus mamad zamienia się w garderobę. salon, jadalnia i kuchnia w miękkich i przyjemnych odcieniach. taras 22 m2 z kuchni…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
