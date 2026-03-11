  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Villa independante a vendre a ashdod avec piscine

Aszdod, Izrael
od
$2,51M
;
17
ID: 34718
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod
  • Adres
    Piteda

O kompleksie

Niezależna willa na sprzedaż w Ashdod Na działce 315m2, willa 265m2 powierzchni mieszkalnej pozostawiona na salonie i kuchni na parterze, sypialnie i łazienki na podłodze, a także umeblowana piwnica z widokiem na dziedziniec. Bardzo piękne zewnętrzne ukończyć tę nieruchomość z basenem

Lokalizacja na mapie

Aszdod, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

