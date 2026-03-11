  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces luxueux rehavia rehov kkl

Jerozolima, Izrael
od
$5,016
;
2
ID: 34400
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    George HaMelekh, 50

O kompleksie

✨ Apartament 4 pokoje nowe - 97 m2 ?? Taras o powierzchni 10 m2 ??️ W pełni umeblowane - usługi high-end ??️ Apartament rodzicielski ?? 2. piętro z windą ?? Parking prywatny ?? Wpis natychmiastowy

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

