  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Appartement en duplex de 3 pieces

Dzielnica mieszkaniowa Appartement en duplex de 3 pieces

Tel-Awiw, Izrael
$2,19M
ID: 34555
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Sderot David Ben Gurion

O kompleksie

Na sprzedaż: Duplex z prywatnym dachem - Ben Yehuda / Arlozorov ✨ W odnowionym budynku z windą ?? Piąte piętro Unikalny duplex, 3 pokoje w tym bezpieczna sypialnia (Mamad) Około 100 m2 powierzchni mieszkalnej + prywatny dach o powierzchni około 40 m2???? ?? Pierwszy poziom: Przestronny salon Kuchnia Duży bezpieczny pokój (Mamad) Toalety i łazienki ? Poziom drugi: Luksusowy apartament rodzicielski Ubiory Dostęp do wspaniałego dachu z pięknym otwarciem i dużo światła ☀️?? Cena: 6,980,000

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

