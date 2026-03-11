  1. Realting.com
  Dzielnica mieszkaniowa Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la

Dzielnica mieszkaniowa Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la

Hadera, Izrael
$1,03M
10
ID: 34493
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Hajfa (dystrykt)
  • Okolica
    Hadera Subdistrict
  • Miasto
    Hadera
  • Adres
    Tiomkin, 1

O kompleksie

BZH Wykorzystaj tę okazję: aby zdobyć piękny ciepły dom w popularnej ulicy Hamochava! - Domek 5,5 dobrze utrzymane pokoje o powierzchni około 150 m2, - Duży, schludny ogród o powierzchni 250 m2 z drzewami owocowymi, - Ciepły i przytulny salon, - Kasjer kuchnia z 2 umywalki i jadalnia, - Bezpieczny pokój na parterze, - Na górze, bardzo przestronny apartament z prywatnym tarasem, - 3 sypialnie dla dzieci i ich łazienka, - Mały pokój z tyłu ogrodu (możliwość przekształcenia go na przykład w biuro), - Miejsce parkingowe, - Cadastre w dobrym porządku, - Nie ma wspólnej uliczki! Korzyści z tej lokalizacji: Cicha ulica mieszkalna, w samym sercu pawilonu na półuliczce, na skraju centrum Hadera! Blisko szkół, gejów i parku dla dzieci, społeczności francuskojęzycznej Chevet A 'him, inne synagogi, główne drogi, centra handlowe, autobusy, dworzec kolejowy. Cena: 3,300,000 NIS! Skontaktuj się z nami! RE / MAX Hadera, Rah 'el Benguigui. Licencja zawodowa 313736.

Lokalizacja na mapie

Hadera, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
