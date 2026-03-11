Dzielnica mieszkaniowa Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la

BZH Wykorzystaj tę okazję: aby zdobyć piękny ciepły dom w popularnej ulicy Hamochava! - Domek 5,5 dobrze utrzymane pokoje o powierzchni około 150 m2, - Duży, schludny ogród o powierzchni 250 m2 z drzewami owocowymi, - Ciepły i przytulny salon, - Kasjer kuchnia z 2 umywalki i jadalnia, - Bezpieczny pokój na parterze, - Na górze, bardzo przestronny apartament z prywatnym tarasem, - 3 sypialnie dla dzieci i ich łazienka, - Mały pokój z tyłu ogrodu (możliwość przekształcenia go na przykład w biuro), - Miejsce parkingowe, - Cadastre w dobrym porządku, - Nie ma wspólnej uliczki! Korzyści z tej lokalizacji: Cicha ulica mieszkalna, w samym sercu pawilonu na półuliczce, na skraju centrum Hadera! Blisko szkół, gejów i parku dla dzieci, społeczności francuskojęzycznej Chevet A 'him, inne synagogi, główne drogi, centra handlowe, autobusy, dworzec kolejowy. Cena: 3,300,000 NIS! Skontaktuj się z nami! RE / MAX Hadera, Rah 'el Benguigui. Licencja zawodowa 313736.