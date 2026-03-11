  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Renove au coeur de kiryat moche

Jerozolima, Izrael
od
$971,850
;
3
ID: 34357
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    Shoshana Polyakov, 18

O kompleksie

Przeniesienie
PROMOCJA!! Piękny odnowiony 3P 81 m2, w samym sercu Kiryat Moché; w pobliżu synagogi, tramwaj, balkon 15 m2 z soucca, jakości konstrukcji! Prywatne wejście. To jest ostatni apartament dostępny w projekcie, piętro cenowe, SAY:! Exclusive Hadassa agencja Takam.

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

