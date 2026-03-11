Dzielnica mieszkaniowa For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition

Na sprzedaż - Apartament 3 pokoje idealne do inwestycji, foot- to- ziemi lub pierwszego nabycia ?? Cicha ulica w pobliżu Bofrachehov i morze - Tel Awiw-Jaffa Cena: 4,440000 Znajduje się w nowym i bardzo poszukiwanym budynku, ten apartament cieszy się centralnej lokalizacji, oferując wyjątkowy spokój, w samym sercu Tel Awiwu. Główne cechy: • 3 sztuki • 2 sypialnie • 60 m2 • Balkon • 1 piętro na 5 z windą • Mamad (sejf) • Balkon tylny słoneczny, cichy i intymny • Jasne mieszkanie z inteligentną dystrybucją, stan jako nowy • Zarejestrowany parking na Tabu - mechaniczny system parkowania ?? Lokalizacja Premium: W odległości krótkiego spaceru od plaży, kawiarni, obszarów handlowych, ośrodków kulturalnych i transportu publicznego. Obecnie wynajmowane: 10 000 miesięcznie Nieruchomości Premium Opłaty Agencji: 2% + VAT Licencja nr 31928721