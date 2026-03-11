  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition

Dzielnica mieszkaniowa For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,40M
;
5
Zostawić wniosek
ID: 34655
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Ibn Gabirol

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Na sprzedaż - Apartament 3 pokoje idealne do inwestycji, foot- to- ziemi lub pierwszego nabycia ?? Cicha ulica w pobliżu Bofrachehov i morze - Tel Awiw-Jaffa Cena: 4,440000 Znajduje się w nowym i bardzo poszukiwanym budynku, ten apartament cieszy się centralnej lokalizacji, oferując wyjątkowy spokój, w samym sercu Tel Awiwu. Główne cechy: • 3 sztuki • 2 sypialnie • 60 m2 • Balkon • 1 piętro na 5 z windą • Mamad (sejf) • Balkon tylny słoneczny, cichy i intymny • Jasne mieszkanie z inteligentną dystrybucją, stan jako nowy • Zarejestrowany parking na Tabu - mechaniczny system parkowania ?? Lokalizacja Premium: W odległości krótkiego spaceru od plaży, kawiarni, obszarów handlowych, ośrodków kulturalnych i transportu publicznego. Obecnie wynajmowane: 10 000 miesięcznie Nieruchomości Premium Opłaty Agencji: 2% + VAT Licencja nr 31928721

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Netanja, Izrael
od
$1,25M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre haneviim jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$2,66M
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Aszdod, Izrael
od
$1,21M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski ir yamim netanya
Netanja, Izrael
od
$1,51M
Dzielnica mieszkaniowa Tres rare tel aviv yaffo residence haut de gamme avec piscine
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,38M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,40M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Jam, Izrael
od
$1,72M
DLA SPRZEDAŻY - PROJEKT RIVIERA Wyłączne warunki PRESAL negocjowane dla naszej agencji na pierwszych 5 mieszkań sprzedanych. Pierwsza Sealina - PRESAL - Warunki wyjątkowe Rzadka okazja na pierwszej linii morza, zaledwie kilka minut od Tel- Aviv. Riwiera jest wyjątkowym luksusowym projekte…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa 35 pieces quartier atikot disponible immediat
Dzielnica mieszkaniowa 35 pieces quartier atikot disponible immediat
Dzielnica mieszkaniowa 35 pieces quartier atikot disponible immediat
Dzielnica mieszkaniowa 35 pieces quartier atikot disponible immediat
Dzielnica mieszkaniowa 35 pieces quartier atikot disponible immediat
Dzielnica mieszkaniowa 35 pieces quartier atikot disponible immediat
Aszkelon, Izrael
od
$332,310
Un 3.5 sztuk quartier Shimshon
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Epoustouflant 4 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine de reve
Dzielnica mieszkaniowa Epoustouflant 4 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine de reve
Dzielnica mieszkaniowa Epoustouflant 4 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine de reve
Dzielnica mieszkaniowa Epoustouflant 4 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine de reve
Dzielnica mieszkaniowa Epoustouflant 4 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine de reve
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Epoustouflant 4 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine de reve
Dzielnica mieszkaniowa Epoustouflant 4 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine de reve
Aszdod, Izrael
od
$1,18M
Na sprzedaż - Wyjątkowy 4-pokojowy apartament w Ashdod, Residence Dimri Położony na 12. piętrze Ashdod najbardziej poszukiwanych po rezydencji, ten 4-pokojowy apartament uwodzi Cię z jego wielkości, lokalizacji i zapierające dech w piersiach widok na morze. Z imponującą powierzchnią 148 m2…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się